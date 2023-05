Es sollte mehr Ratschkassen wie in Buxheim geben

In Buxheim gibt es eine Ratschkasse, die gegen Einsamkeit helfen soll. Unsere Autorin ist sich sicher: Dieses Konzept würde jedem Geschäft gut tun.

23.05.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Aus meiner Kindheit kenne ich sie: die Tage, an denen das Einkaufen ewig dauerte. Ständig hat sich meine Mutter an der Kasse oder zwischen Süßigkeiten und Backwaren verratscht – so kam es mir als gelangweiltes Kind vor. Im Nachhinein setze ich diesen Erinnerungen allerdings gerne eine rosa-rote Brille auf: ein richtiges Miteinander im Supermarkt, das war schön. Deshalb sollte in mehr Geschäften eine Ratschkasse wie im Edeka Abröll-Groiß in Buxheim (Landkreis Unterallgäu) stehen.

