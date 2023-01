Mann kann Rechnung nicht bezahlen und landet im Gefängnis

Ein 62-Jähriger isst in einem Restaurant in Memmingen. Als die Rechnung kommt, sagt der Mann, er könne nicht bezahlen. Das hat nun Folgen für ihn.

10.01.2023 | Stand: 12:38 Uhr

Nachdem er die Rechnung für sein Essen in einer Gaststätte in Memmingen nicht bezahlen konnte, ist ein Mann im Gefängnis gelandet. Der 62-Jährige war laut Polizei am Montagnachmittag in dem Restaurant zu Gast. Seine Rechnung konnte er dort allerdings nicht bezahlen.

Mann war zweimal zur Fahndung ausgeschrieben

Der Inhaber des Restaurants rief daraufhin die Polizei. Eine Streife nahm den Fall auf und stellte fest, dass der 62-Jährige keinen festen Wohnsitz hat. Zudem war er bereits zweimal zur Fahndung ausgeschrieben worden, um seinen Aufenthalt zu ermitteln.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt. Der Richter erließ einen Haftbefehl - der 62-Jährige kam daraufhin ins Gefängnis.

