Regio-S-Bahn: Freistaat gibt grünes Licht für weitere Planung

Da bei den Vorplanungen zur Regio-S-Bahn der vereinbarte Kostenrahmen von 15 Millionen Euro eingehalten wird, genehmigt das Verkehrsminsterium weitere Schritte.

21.10.2022 | Stand: 14:14 Uhr

Der Freistaat Bayern hat grünes Licht für das Projekt Regio-S-Bahn in der Region gegeben. „Der Weg für die Memminger Halte ist frei“, erklärte Verkehrsminister Christian Bernreiter am Freitag in einer Pressemitteilung. Wie berichtet, soll die Bahn später einmal im Ein-Stunden-Takt in der Region an Haltestellen in Pleß, Fellheim, Heimertingen, Memmingen Amendingen, Memmingen Berufsbildungszentrum und Buxheim Station machen. Doch dafür müssen die Haltestellen erst entsprechend umgebaut beziehungsweise umgerüstet werden.

Der Geschäftsführer des Vereins Regio-S-Bahn Donau-Iller, Oliver Dümmler, erklärt auf Nachfrage unserer Redaktion, es sei zuletzt darum gegangen, ob die mit dem Freistaat vereinbarten Maximalkosten in Höhe von 15 Millionen Euro für das sogenannte Stationsprojekt „Memminger Halte“ eingehalten werden können. Diese sei nun der Fall. Wie Verkehrsminister Christian Bernreiter mitteilt, sei es der SWU Verkehr GmbH gelungen, im Rahmen der Vorplanung den Kostenrahmen einzuhalten, „sodass die Wirtschaftlichkeit der Projekte gewährleistet werden konnte“. Die aktuelle Kostenschätzung auf Basis des Preisstandes 2021 liege für alle sechs Stationen bei 15,2 Millionen Euro. Für Oliver Dümmler ist dies umso bemerkenswert, da die ursprüngliche Festsetzung der Kosten aus dem Jahr 2017 stamme. Und seitdem seien die Preise in der Baubranche in vielen Bereichen nach oben gegangen. Ähnlich sieht das auch Verkehrsminister Bernreiter. „Mit diesem erfreulichen Ergebnis können wir nun die Entwurfs- und Genehmigungsplanung beauftragen.“ Das Ministerium spricht von „optimierten Planungen“, die das ermöglicht hätten.

Haltepunkte in Pleß, Fellheim, Heimertingen, Amendingen, Memmingen und Buxheim

Die vier neuen Haltepunkte Pleß, Fellheim, Heimertingen und Amendingen werden an der bestehenden Regio-S-Bahn-Linie Ulm – Memmingen liegen. Zugleich soll diese über den heutigen Endpunkt in Memmingen hinaus verlängert werden, um zwei neue Haltepunkte am Memminger Berufsbildungszentrum und in Buxheim zu bedienen. Hierfür soll in Buxheim eigens ein Wendegleis gebaut werden, in dem die Züge warten können, bevor sie wieder in Richtung Memmingen und Ulm zurückfahren. Ein genaues Datum der Inbetriebnahme stehe noch nicht fest, da zahlreiche Schnittstellen zu anderen Projekten, wie etwa der Umbau beziehungsweise die Beseitigung von Bahnübergängen oder die jüngsten Planungen des Bundes für ein Güterzugüberholgleis in Buxheim, bestehen. Zudem werde das Modell einige Abstimmungen erfordern.

„Unser Ziel ist jedenfalls, dass die ersten Züge Ende 2026 an den neuen Stationen halten“, prognostiziert der Geschäftsführer der SWU Verkehr GmbH Ralf Gummersbach. Geplant ist, dass die Bahn dann im Ein-Stunden-Takt auf der Linie RS7 zwischen Ulm und Buxheim verkehrt.

Weitere Fortschritte entlang der Illertalbahn

Fortschritte gibt es demnach auch bei weiteren Bauvorhaben entlang der Illertalbahn: Die Deutsche Bahn habe ein anerkanntes Ingenieurbüro mit der Vorplanung für die Elektrifizierung und zwei Doppelspurabschnitte zwischen Pleß und Kellmünz sowie zwischen Senden und Gerlenhofen beauftragt. „Die Planungen liegen damit im Zeitplan und die DB hat angekündigt, in den kommenden Wochen auf die Gemeinden zuzugehen, um die Projektziele vorzustellen und die Anliegen der Region aufzunehmen“, teilt das Verkehrsministerium mit. „Für uns im Landkreis Unterallgäu sowie in der Stadt Memmingen ist das Projekt ‘Memminger Halte‘ von besonderer Bedeutung. Damit schaffen wir es, den ländlichen Raum besser ans Bahnnetz anzuschließen“, kommentiert der Unterallgäuer Landrat Alex Eder die Entscheidung des Ministeriums. Laut Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder wird auch der Stadtverkehr Memmingen von den neuen Halten stark profitieren, „da wir an zwei zentralen Schulstandorten zukünftig Bahnhalte bekommen werden“. Man hoffe nun, dass die SWU Verkehr zügig mit einer weiteren Umsetzung durch den Freistaat beauftragt werden kann, „sodass wir möglichst schnell die neuen Halte in Betrieb nehmen können“.

Deutsche Bahn: Bauen Infrastruktur im Freistaat kontinuierlich aus

„Wir bauen die Bahninfrastruktur im Freistaat kontinuierlich aus. Der Ausbau der Illertalbahn ist dabei ein wichtiger Baustein“, teilt Klaus-Dieter Josel, DB-Konzernbevollmächtigter für Bayern mit.

„Mit den Memminger Bahnhaltestellen bringen wir die Züge noch näher zu den Menschen. In meiner Zeit als Verkehrsstaatssekretär habe ich mich deswegen besonders dafür eingesetzt“, betont der jetzige Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Er ist sich sicher: „Unsere Region wird davon profitieren.“