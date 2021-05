Reh von Hund gerissen: Tier stirbt qualvoll

Nahe Bad Wörishofen hat ein Hund einen Rehbock totgebissen. Nicht der erste Vorfall im Allgäu. Die Polizei mahnt Hundehalter zur Vorsicht

Am Sonntag entdeckte ein Jäger den Kadaver eines Rehbocks auf einem Feldweg nördlich von Schlingen. Die schweren Hundebiss-Spuren ließen darauf schließen, dass das Tier qualvoll verendete, berichtet die Polizei.

Die Polizei leitet nun ein Strafverfahren wegen Jagdwilderei ein und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08247/9680-0 zu melden.

Polizei mahnt Hundehalter: Vorsichtig sein, Hund anleinen

Gerade in der aktuellen Jahreszeit befänden sich noch viele Rehkitze auf Wald- und Wiesenflächen im Gebüsch oder hohen Gras versteckt, während das Muttertier auf Nahrungssuche ist, schreibt die Polizei. Spaziergänger sollten sich den Jungtieren nicht weiter nähern und ihre Hunde in Wald- und Wiesennähe unbedingt anleinen, "da sich der Jagdtrieb auch beim besterzogensten Hund nicht komplett unterdrücken lässt", so die Beamten.

