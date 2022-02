Reihe internationaler Orgelkonzerte in Ottobeuren: Verein Pro Arte präsentiert sein Programm

Die Aufführungen mit facettenreichem Begleitprogramm finden hauptsächlich in der Ottobeurer Erlöserkirche statt. Los geht es mit Orgel, Tanz und Stummfilm.

06.02.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Mit dem nötigen Optimismus geht Pro Arte in die neue Konzertsaison. Dennoch steht die Ottobeurer Veranstaltungsreihe zunächst noch unter Vorbehalt, teilt der Verein jetzt mit. Deshalb wird vom Verein empfohlen, sich bei unklarer Lage vor dem jeweiligen Konzert über die entsprechend geltenden Coronabestimmungen zu informieren (derzeit 2Gplus mit Boosterimpfung oder Test). Auch eine Platzreservierung wird für die jeweils geplanten Termine empfohlen. Beides ist möglich unter der Telefonnummer 08332/350 oder auch per E-Mail an Josef.Miltschitzky@web.de. Sollte die Absage eines Konzertes erforderlich sein, wird zunächst immer eine Terminverschiebung versucht, teilt der Vereinsvorsitzende Josef Miltschitzky mit.

Konzerte vereinen Orgelmusik mit anderen Kunstsparten

Die diesjährigen Orgelkonzerte wollen mit sorgfältig ausgewählten Programmen die außerordentlichen Möglichkeiten dieses Instrumentes wieder mit anderen Kunstsparten verbinden. Mehrere Konzerte finden an der norddeutsch konzipierten Maier-Orgel der evangelischen Erlöserkirche statt.

Reihe von Pro Arte ist auch in Heimertingen, Ollarzried, Memmingen und Maria Steinbach zu Gast

Zu Gast ist die Reihe auch in den Pfarrkirchen St. Martin in Heimertingen, St. Ulrich in Ollarzried, Maria Himmelfahrt in Memmingen und Maria Steinbach.

Im Jahresprogramm gewürdigt werden die runden Jubiläen von Johann Kuhnau (300. Todesjahr), Heinrich Schütz (350. Todesjahr) und Johann Adam Reincken (300. Todesjahr). Die Konzertreihe beginnt traditionsgemäß am rußigen Freitag mit Orgel, Ballett, Tanz und Stummfilm.

Das sind die geplanten Termine (wenn nicht anders angegeben: in der Erlöserkirche):

25. Februar (rußiger Freitag), 20 Uhr: Orgel, Tanz, Ballett und Stummfilm mit Ana Vavilkina (Berlin), Kino Babylon und Theresia Funk ( München

Orgel, Tanz, Ballett und Stummfilm mit Ana Vavilkina (Berlin), Kino Babylon und Theresia Funk ( 26. März, 16 Uhr: Orgel und Impulse zur Fastenzeit mit Heinrich Wimmer (Burghausen) und Pfarrer Werner Vogl ( Ottobeuren

Orgel und Impulse zur Fastenzeit mit Heinrich Wimmer (Burghausen) und Pfarrer Werner Vogl ( 30. April, 16 Uhr: Orgel und biblische Erzählungen I mit Michael Schönheit (Organist Leipziger Gewandhaus und Domorganist Merseburg) und Dr. Cornelia Luhmann (Ottobeuren);

Orgel und biblische Erzählungen I mit Michael Schönheit (Organist Leipziger Gewandhaus und Domorganist Merseburg) und Dr. Cornelia Luhmann (Ottobeuren); 1. Mai, 15.30 Uhr : Pfarrkirche Ollarzried: Orgel, Sopran, Klangschalen, Monochord und marianische Betrachtung mit Josef Miltschitzky (Ottobeuren), Isabell Münsch (Augsburg) und Gemeindereferentin Brigitte Kleele (Sontheim);

: Pfarrkirche Ollarzried: Orgel, Sopran, Klangschalen, Monochord und marianische Betrachtung mit Josef Miltschitzky (Ottobeuren), Isabell Münsch (Augsburg) und Gemeindereferentin Brigitte Kleele (Sontheim); 14. Mai, 16 Uhr: Orgel und Chor mit Peter Kofler (München) und VivaVox Ottobeuren;

Orgel und Chor mit Peter Kofler (München) und VivaVox Ottobeuren; 4. Juni, 16 Uhr: Orgel und biblische Erzählungen II mit Paolo Bougeat (Italien) und Pfarrer Werner Vogl (Ottobeuren);

Orgel und biblische Erzählungen II mit Paolo Bougeat (Italien) und Pfarrer Werner Vogl (Ottobeuren); 3. Juli, 20.15 Uhr : Pfarrkirche Maria Himmelfahrt Memmingen: Orgel und religiöse Lyrik von Clemens Brentano mit Roberto Marini (Teramo/Italien) und Michael Hanel (Immenstadt);

: Pfarrkirche Maria Himmelfahrt Memmingen: Orgel und religiöse Lyrik von Clemens Brentano mit Roberto Marini (Teramo/Italien) und Michael Hanel (Immenstadt); 22. Juli, 20 Uhr: Orgel und Kurzgeschichte mit Daniel Zaretsky (St. Petersburg) und Wolfgang Haggenmiller (Ottobeuren);

Orgel und Kurzgeschichte mit Daniel Zaretsky (St. Petersburg) und Wolfgang Haggenmiller (Ottobeuren); 11. September, 15.30 Uhr : Wallfahrtskirche Maria Steinbach: Orgel, Sopran und Andacht mit Josef Miltschitzky, Susanne Jutz-Miltschitzky (Ottobeuren) und Wallfahrtsseelsorger Pater Josef Mayer;

: Wallfahrtskirche Maria Steinbach: Orgel, Sopran und Andacht mit Josef Miltschitzky, Susanne Jutz-Miltschitzky (Ottobeuren) und Wallfahrtsseelsorger Pater Josef Mayer; 24. September, 16 Uhr: Orgel und Morbus: Texte zum Kranksein und Gesundwerden mit Giorgio Revelli (Italien) und Elisabeth Donoughue (München);

Orgel und Morbus: Texte zum Kranksein und Gesundwerden mit Giorgio Revelli (Italien) und Elisabeth Donoughue (München); 8. Oktober, 16 Uhr: Orgel und Äpfel mit István Ruppert (Györ) und Wolfgang Wirth (Ottobeuren);

Orgel und Äpfel mit István Ruppert (Györ) und Wolfgang Wirth (Ottobeuren); 9. Oktober, 17 Uhr : Pfarrkirche St. Martin Heimertingen: Orgel und Heimatgeschichte (Schwäbische Orgelbauer in Frankreich) mit Jean Baptiste Dupont (Frankreich) und Josef Miltschitzky (Ottobeuren);

: Pfarrkirche St. Martin Heimertingen: Orgel und Heimatgeschichte (Schwäbische Orgelbauer in Frankreich) mit Jean Baptiste Dupont (Frankreich) und Josef Miltschitzky (Ottobeuren); 19. November, 16 Uhr: Orgel und kreatives Schreiben mit Michele Savino (Riegel) und Sabine Weber-Frommel (Ottobeuren).

Die evangelisch-lutherische Erlöserkirche in Ottobeuren ist Heimat der internationalen Orgelkonzertreihe von Pro Arte. Bild: Brigitte Unglert-Meyer

Mehr zum Thema:

Lesen Sie auch

Orgelmusik in Immenstadt Immenstädter Freunde der Kirchenmusik starten mit viel Schwung ins neue Jahr

Wenn auf der Königin der Instrumente Karnevalhits erklingen