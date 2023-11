Reiterumzug zum Illerbeurer Museum glänzt diesmal mit vielen Besonderheiten

Beim Leonhardi-Ritt ziehen Reiter und Gespanne mit 117 Pferden durch den Ort. Auch das bayerische Landgestüt ist vertreten. Hier gibt's die Bilder.

12.11.2023 | Stand: 18:16 Uhr

Der nunmehr 37. Leonhardi-Ritt in Illerbeuren zeichnete sich durch viele Besonderheiten aus: Damit bot der traditionsreiche Umzug für Reiter und Gespanne einen passenden Abschluss für das Festspiel-Jahr, in dem der Heimatdienst Illertal (HDI) die Wirren des Dreißigjährigen Krieges mit acht Aufführungen des Freilichtspiels „Hexenwahn“ lebendig werden ließ. Beim Leonhardi-Ritt mit dabei war eine prunkvolle Kutsche des Bayerischen Landgestüts Schwaiganger, mit der bayerische Ministerpräsidenten bei Umzügen durch die Straßen der Festgemeinden chauffiert werden. Darin Platz nehmen durften heuer etwa Klaus Holetschek, CSU-Fraktionsvorsitzender im Landtag, sowie der ehemalige Landwirtschaftsminister Josef Miller.

Wie das bayerische Landgestüt Schwaiganger nach Illerbeuren kommt

Organisiert - aber auch persönlich finanziert - hatte dies ein passionierter Pferdeliebhaber aus dem Illerwinkel, der anonym bleiben möchte. Das Haupt- und Landgestüt rückte mit zwei sechs- und achtjährigen Kaltbluthengsten an. Profi-Gespannfahrer Franz-Xaver Ginthart und seine Beifahrerin freuten sich riesig, Holetschek sowie mit Dr. Rudolf Fickler einen Nachfahren des Festspiel-Autors und dessen Frau Dr. Ingrid Fickler durch den Museumsort kutschieren zu dürfen. Für Zuschauer und Pferdeliebhaber war das Gespann ein wahrer Augenschmaus - nicht zuletzt, weil Rosi Keilhofer die Kutsche mit üppigen, weiß-blauen Blumen festlich geschmückt hatte.

Leonhardi-Ritt im Regen: Ochse "Bubi" streikt

Zu Beginn des Reiterzuges mit vertreten war auch ein uriges Festspiel-Gespann - geleitet vom Museumslandwirt Manfred Schneider: Doch bald schon wollte Ochse „Bubi“ nicht mehr laufen. Offensichtlich war ihm das Wetter zu regnerisch. Die Insassen der Kutschen ließen sich indes vom zunehmenden Regen nicht verdrießen und spannten einfach ihre Regenschirme auf. Immerhin bildeten die Fahnenschwinger von „Populum delectare“, 117 Pferde, viele Reiterinnen und Reiter – darunter auch zwei Frauen im „Damensattel“- sowie 14 Gespanne einen so großen Umzug wie nie zuvor durch den Ort.

Klaus Schuhmacher, der in dem Festspiel heuer - wie schon vor 25 Jahren - als Bauer Hans Volz eine Hauptrolle besetzt hatte, übernahm nun die Rolle als Moderator und kündigte am Dorfplatz die vorbeiziehenden Gruppen mit vielen interessanten Informationen an. Die Musikkapellen aus Lautrach, Legau und Illerbeuren-Kronburg sorgten für eine klangvolle Begleitung.

Die St. Leonhards-Statue, die das Jahr über in der Museumskapelle steht, wurde auf einem vom HDI festlich dekorierten Festwagen mitgeführt. Den Segen für die Pferde sprach der neue Leiter der Pfarreiengemeinschaft, Soni Abraham Plathottam.

Wissenswertes über St. Leonhard:

Der Heilige Leonhard wurde schon in urchristlichen Zeiten als Fürsprecher und Patron der Gefangen mit Ketten (als Attribut) dargestellt. Später wurde er auch von den Bauern als Schutzheiliger, sozusagen als „Landwirtschaftsminister im Himmlischen Kabinett“, verehrt. Am 29. Oktober 2023 wurde seine Schädel-Reliquie von seinem französischen Grab in Lyon zur Hundertjahrfeier ins Rottal gebracht: Um den Leonhard-Verehrern dort die Möglichkeit zum Ehren, Bitten und Danken zu gegeben. Vor fünf Jahren unternahmen bayerische Pferdebesitzer und Freunde des Reitsportes sogar eine Prozession zum Grab des Heiligen im französischen Lyon.