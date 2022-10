Renate Zäh-Mücke und ihr Mann Jürgen Mücke haben sich dazu entscheiden, das Restaurant „Klösterle“ im Herzen Memmingens zu schließen. Das sind die Gründe.

07.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Renate Zäh-Mücke (62) und ihr Mann Jürgen Mücke (56) haben am Tisch Nummer eins Platz genommen. Sie schauen sich an, lächeln, dann streckt die 62-Jährige den Daumen in die Höhe. Ein Zeichen, das aussagen soll: Es ist alles gut. Die Entscheidung war richtig. Der Schritt allerdings keineswegs leicht: Das Ehepaar wird das „Klösterle“, das Restaurant im Herzen Memmingens, ein Jahr früher als eigentlich geplant nicht mehr nach der Sommerpause öffnen, und zum 31. Dezember dieses Jahres schließen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.