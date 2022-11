Neue Mieter in der Rudolf-Diesel-Straße in Memmingen stehen fest. Neben dem Supermarkt werden Imbiss-Lokale und ein Friseur einziehen. Bald ist es soweit.

19.11.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Frohe Kunde für Einzelhandelskunden in Memmingen – der Nachfolger für den V-Markt im Norden der Stadt steht fest: Die Rewe-Group wird in der Rudolf-Diesel-Straße 16 einen neuen Supermarkt eröffnen. Darüber hinaus sollen weitere Mieter in das große Gebäude einziehen – dazu gehören eine Subway-Filiale, ein Friseur und zwei Imbisse.

