Rohbau für neue Sporthalle in Lautrach entsteht in drei Monaten

Im August wurde die alte Mehrzweckhalle abgerissen, seither sind die Arbeiten weit vorangeschritten. Von Flutlicht-Einsätzen und Rückmeldungen der Ortsbewohner.

28.12.2022 | Stand: 12:00 Uhr

In nur drei Monaten Bauzeit wurde die neue Sporthalle in Lautrach aufgerichtet. Zuletzt hatten die Mitarbeiter der Zimmerei fast rund um die Uhr gewerkelt, hatten Minusgraden, Schnee und Regen getrotzt, meist sogar auf der Baustelle übernachtet, damit nach dem Spatenstich am 21. September nun vor Kurzem der „Hebauf“ gefeiert werden konnte.

TSV Lautrach-Illerbeuren ist Bauherr

„Bauherr“ Alexander Heintze, Vorsitzender des TSV Lautrach-Illerbeuren, begrüßte den Architekten, Vertreter der beteiligten Firmen und zahlreiche Ehrengäste, darunter die Bürgermeister aus Lautrach und Kronburg. Die Feier zum „Hebauf“ gestaltete musikalisch eine Abordnung der Lautracher Musikkapelle unter Leitung von Dirigentin Birgit Wilhelm, außerdem gab es Gelegenheit, den Rohbau zu besichtigen. Im August war die alte Mehrzweckhalle abgerissen worden. Im September begannen die Arbeiten mit dem Betonieren des Kellers und der Bodenplatte für das Projekt. Architekt Dieter Brüggemann bedankte sich beim Sportverein für die gute Zusammenarbeit und lobte die Arbeiter, die das Gebäude in so kurzer Zeit hochgezogen hätten: „Allen Respekt, was da bewältigt wurde. Das Wetter war ja zuletzt alles andere als prickelnd!“

Lautrachs Bürgermeister Reinhard Dorn bedankte sich auch im Namen die Gemeinde Kronburg. Es gebe „viele Baukontrolleure hier im Ort“, merkte er an. Der eine oder andere hätte gefragt „ob’s des braucht hätt’“ und den Schlittenberg vermisst, der für die Halle geopfert wurde. Aber niemand habe etwas gegen die Geschwindigkeit auszusetzen gehabt, „mit der hier gebaut wurde“. Eddie Münsch von der Firma Filgis, die Betonarbeiten übernommen hatte, sprach von einer „optimalen Organisation der Baustelle“: Alle Zahnräder müssten ineinander greifen, damit so etwas Tolles entstehen könne.

439 Kubikmeter heimisches Holz wird verbaut

Die Nachbarn hätten viel Nachsicht gezeigt – auch wenn manchmal bis 22 Uhr gezimmert wurde und die Baustelle daher mit Flutlicht hell erleuchtet gewesen sei, hob Simon Dirr von der gleichnamigen Holzbau-Firma hervor. Nach seinen Worten wurden 439 Kubikmeter heimisches Bauholz, 95.000 Nägel und 6500 weitere Verbindungsmittel verbaut. In dem Holz seien 450 Tonnen CO2 gespeichert. „Da können die Fußballer des TSV Lautrach-Illerbeuren etwa eintausend Mal ins Trainingslager an den Gardasee fahren“, scherzte Dirr. Dann wurde der Richtbaum hochgezogen und an der Westseite über dem Eingang der Halle befestigt. In seinem Richtspruch wünschte Dirr „dem neuen Hause recht viel Glück“.

Fakten zur Sporthalle:

Die Zweieinhalbfach-Halle hat eine Brutto-Grundfläche von 2200 Quadratmetern. Der Hallenboden selbst hat eine Fläche von etwas über eintausend Quadratmetern. Der Bau wurde in Holz-Hybrid-Bauweise erstellt.

Auf dem Aluminiumdach der Halle wird eine Photovoltaik-Anlage installiert, das Dach über dem Treppenhaus und den Nebenräumen wird begrünt. Geheizt wird die Halle mit einer Luft-Wärmepumpe. Ein Spitzenlastkessel, der mit Gas befeuert wird, wird nach Angaben des Architekten Dieter Brüggemann eher selten benötigt werden.

Nun stehen auch die Kosten für die neue Sporthalle endgültig fest: 5,6 Millionen Euro werden investiert. Fünfzig Prozent der förderfähigen Baukosten, also etwas weniger als die Hälfte der Bausumme, übernimmt der Bayerische Landessport-Verband (BLSV) aus Staatsmitteln für den Sportstättenbau. Die Gemeinde Lautrach schießt 1,5 Millionen Euro zu, die Gemeinde Kronburg 400.000 Euro.