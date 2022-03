Rollende Demo in Memmingen: Trucker protestieren gegen hohe Spritpreise

Durch Memmingen rollen am Freitagabend etliche Lastwagen, einige hupend und mit Bannern an der Fahrzeugfront. Sie protestieren gegen die hohen Benzinpreise.

18.03.2022 | Stand: 18:23 Uhr

Lautes Hupen ist am Freitagabend an der Donaustraße in Memmingen zu hören, etliche Laster rollen die wichtige Verkehrsader entlang. Einige der Fahrzeuge, die in losen Abständen aufeinander folgen, haben Banner an der Front. Darauf ist zum Beispiel zu lesen "Wir sind dann bald weg!".

Lastwagen-Demo in Memmingen wurde bei der Polizei angemeldet

Auf Nachfrage bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West ist zu erfahren, dass es sich um eine angemeldete Truckerdemo handelt, die sich gegen die derzeit massiv gestiegenen Spritpreise wendet.

Die Aktion wird von der Polizei begleitet und führt vom Kieswerk Schlegelsberg über Erkheim und die Autobahn A96 nach Memmingen, wo sie unter anderem über die Donau- und die Europastraße verläuft.

Trucker-Demo in Memmingen: Teilnehmerzahl von 70 Personen angemeldet

Bei der Anmeldung der Protestaktion mit Lastwagen wurde laut Polizei eine Teilnehmerzahl von etwa 70 Personen genannt. Zielpunkt der rollenden Demo ist wieder das Kieswerk Schlegelsberg.