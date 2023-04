Royal Donuts in Memmingen: Filiale hat dicht gemacht

Royal Donuts in Memmingen hat endgültig geschlossen. Das Schaufenster an der Kalchstraße ist abgeklebt, draußen hängt ein Schild mit dem Hinweis: zu vermieten.

06.04.2023 | Stand: 13:47 Uhr

Der Betreiber von Royal Donuts Memmingen, der auch die Filiale in Kempten leitet, bestätigt auf Anfrage unserer Redaktion, dass Royal Donuts in Memmingen geschlossen bleibt. An der Zahl der Kunden habe es nicht gelegen. Es habe sich geschäftlich aber etwas geändert.

Royal Donuts Memmingen: Über Online-Lieferdienst bestellen

Allerdings könnten die Donuts weiterhin täglich über einen Online-Lieferdienst bestellt werden. Hergestellt würden sie dann in der Filiale in Kempten und danach zu den Kunden nach Memmingen gefahren. Geliefert werde immer abends.

Schon im Februar hatten wir bei Royal Donuts nachgefragt, ob die Filiale überhaupt noch öffnet. Damals hatte einige Wochen lang ein Schild mit dem Hinweis auf Betriebsferien an der Tür gehangen. Eine Antwort bekamen wir erst, nachdem der Artikel erschienen war. Und zwar über Instagram: Die Memminger Filiale öffne in Kürze „wieder wie gewohnt“. Nun ist sie endgültig geschlossen.

Royal Donuts Memmingen öffnete im November 2021

Die Memminger Filiale hatte erst im November 2021 eröffnet. Im Mai 2022 sagten die Betreiber auf Nachfrage unserer Redaktion, dass es zwischendurch schon Stunden gebe, in denen nicht viel los sei. Doch abends sei die Theke stets leergekauft.

In Kaufbeuren hat die Royal-Donuts-Filiale zum 31. Dezember geschlossen – nach nur knapp neun Monaten Betrieb. Im März 2022 war sie erst eröffnet worden. Zu den Gründen hatten sich die Betreiber dort nicht geäußert.