Memmingerin zu Ukraine-Krieg: „Alle sitzen zu Hause, alle haben Angst. Das hatte niemand erwartet.“

Raisa Schmidberger aus Memmingen hat am Donnerstagvormittag mit Bekannten aus der Ukraine telefoniert. Es herrscht Angst.

24.02.2022 | Stand: 12:31 Uhr

„Alle sitzen zu Hause, alle haben Angst. Das hatte niemand erwartet.“ Das sagt Raisa Schmidberger aus Memmingen. Sie kommt aus der Ukraine, wohnt seit 27 Jahren in der Maustadt. Am Donnerstagvormittag hat sie mit der Familie ihrer Schwiegertochter telefoniert, die in der Ukraine lebt. Genauer: In der Memminger Partnerstadt Tschernihiw im Norden der Ukraine, nicht weit von der Grenze zu Belarus entfernt.

Noch vor etwa zwei Wochen hatte Raisa Schmidberger im Gespräch mit unserer Redaktion gesagt, sie können sich nicht vorstellen, dass es tatsächlich zu einem Krieg komme, weil auch der russische Teil der ukrainischen Bevölkerung ihn nicht wolle.

Nun aber: „Es ist richtiger Krieg“, sagt Schmidberger fassungslos. Sie denkt an die Familie ihrer Schwiegertochter. Die Schwester sitze mit drei kleinen Kindern zuhause und warte, was nun passiert, wie es nun weitergeht. „Sie weint ohne Ende.“ Bis 11 Uhr sei es in Tschernihiw zwar noch ruhig gewesen. Doch wisse niemand, wie lange das so bleibe.

Schulen und Kindergärten geschlossen

Schulen und Kindergärten seien geschlossen. Wer nicht unbedingt arbeiten müsse, bleibe zuhause und packe. Alle schauten Fernsehen und verfolgten das Kriegsgeschehen. „Die Welt muss helfen. Russland ist groß und stark, da braucht die Ukraine Hilfe“, sagt die 65-jährige Raisa Schmidberger. Auch sie schaut Fernsehen, verfolgt ukrainische Nachrichten. „Mein Blutdruck ist bei 180.“

Die Familie ihrer Schwiegertochter habe schon die Taschen gepackt, falls sie flüchten muss. Wichtige Papiere, Kleidung, Essen, Getränke. Im ukrainischen Fernsehen werde gezeigt, wie Menschen Essen kaufen, ihre Autos betanken, wie allmählich Panik entsteht. „Panik, das ist es, was Putin will.“ Und er wolle die Sowjetunion wieder zurückhaben. Mit den Baltischen Staaten, mit Polen. „Das ist jetzt richtiger Krieg. Und die Welt muss helfen. Jetzt. Schnell.“

"Alle sind ratlos und machen sich Sorgen"

„Das ist unfassbar“, sagt Viktor Weiler. „Ich hätte nicht gedacht, dass sich Putin zu diesem Schritt entscheidet.“ Weiler wohnt in Memmingen, hat aber berufliche und private Verbindungen in die Ukraine und nach Russland. Der 54-Jährige hat am Mittwochabend noch mit Freunden in der Ukraine telefoniert. „Alle sind ratlos und machen sich Sorgen.“

Auf die Frage, welches Ziel Russlands Präsident Putin verfolgt, hat Weiler diese Antwort: „Er will in Kiew eine Regierung einsetzen, die ihm folgt. Was danach kommt, ist unklar…“ Eine solche Regierung würde aber von der Welt nicht anerkannt. Weiler glaubt nicht, dass Putin die gesamte Ukraine einnehmen will. „Problematisch finde ich, dass das russische Parlament und auch die Mehrheit der russischen Bevölkerung hinter Putin steht.“

Auch beruflich hat Weiler mit Russland und der Ukraine zu tun. Sein Memminger Arbeitgeber beliefert Firmen in beiden Staaten. „Hier steht schon fertige Ware auf dem Hof. Jetzt ist unklar, ob sie noch rausgeht.“ Man warte ab, wie die Sanktionen der europäischen Union ausfallen. „Aber wir haben Verträge mit unseren Partnern“, weist Weiler auf das wirtschaftliche Dilemma hin.

Memminger Oberbürgermeister sprach mit ukrainischem Amtskollegen

Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder hat mit seinem Amtskollegen in der ukrainischen Partnerstadt Tschernihiw telefoniert. Oberbürgermeister Vladyslav Atroshenko war bereits am Mittwoch von der Situation zutiefst betroffen. Das Memminger Stadtoberhaupt tauschte sich mit Atroshenko auf persönlicher Ebene aus. Wie die Lage in der Memminger Partnerstadt einen Tag später, also am Donnerstag ist, nach Beginn des Angriffs Russlands auf die Ukraine, könne derzeit nicht abgeschätzt werden, heißt es in der Memminger Stadtverwaltung. „Ich bin entsetzt und zutiefst bedrückt, dass dieser Konflikt nicht diplomatisch gelöst werden konnte. In Gedanken bin ich bei den langjährigen Partnern und Freunden in der Ukraine und hoffe auf eine möglichst baldige Beilegung dieser Militäraktion“, so Schilder.

Bereits im Vorfeld des Gesprächs schickte der Memminger Oberbürgermeister einen Brief an seinen Amtskollegen, in dem er versicherte, dass er persönlich, die Mitglieder des Stadtrates sowie alle Memminger Einwohner mit ihren Gedanken an der Seite der Menschen in der Ukraine sowie ganz speziell bei allen guten Freunden in der Partnerstadt seien. Zusätzlich bekräftigte er darin die Solidarität der Stadt Memmingen zu ihren Freunden in Tschernihiw und verwies auf die territoriale Souveränität der Ukraine, die ebenso wie die künftige Freiheit im europäischen Geiste durch die Krise bedroht sei.

Alexandra Hartge, Leiterin der Stabsstelle Städtepartnerschaften, die den Kontakt mit der Partnerstadt betreut, äußerte sich ebenfalls sehr besorgt. „Die Freundschaft zwischen unseren beiden Städten besteht seit über 30 Jahren und wir tragen sie tief in unseren Herzen. In Gedanken sind wir bei ihnen."