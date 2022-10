Mann verletzt Zimmernachbarn in Arbeiterunterkunft im Unterallgäu mit Messer

In einer Arbeiterunterkunft in Salgen im Unterallgäu ist ein Streit eskaliert. Ein 20-Jähriger hat seinen Zimmernachbarn mit einem Messer verletzt.

28.10.2022 | Stand: 13:38 Uhr

In einer Arbeiterunterkunft in Salgen (Landkreis Unterallgäu) ist am Donnerstagabend ein Streit zwischen zwei Bewohnern eskaliert. Nach aktuellem Stand der Polizei hat ein 20-Jähriger seinen 31-jährigen Zimmernachbarn mit einem Messer verletzt. Dieser erlitt eine stark blutende Stichverletzung. Diese ist laut Polizei aber nicht lebensgefährlich. Der Mann wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.

Der 20-Jährige habe aus Notwehr gehandelt, sagte er den Beamten. Er sei ebenfalls mit einem Messer angegriffen worden, blieb aber unverletzt.

Messerangriff in Arbeiterunterkunft in Salgen: Ermittlungen laufen

Den eingesetzten Polizisten gegenüber verhielt sich der 20-Jährige aggressiv, weshalb sie ihn in Gewahrsam nahmen, um weitere Straftaten zu verhindern. Was konkret in der Unterkunft vorgefallen ist, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Polizei hat zwei Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

