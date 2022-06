Ob Sonnenbrand, Zecken, oder zu viel Party: 80 Sanitäter helfen auf dem Ikarus-Festival

Wie läuft eigentlich es eigentlich bei den Sanitäterinnen und Sanitätern während des Ikarus-Festivals? Ein Blick hinter die Kulissen.

Wer wie Ikarus zu nahe an die Sonne fliegt und sich die Flügel verbrennt, der wird auf dem gleichnamigen Festival bei Memmingerberg früher oder später in den Händen von Andreas David und Dr. Rupert Grashey und ihrem Team landen. Die beiden leiten und koordinieren den Sanitätsdienst des Bayerischen Roten Kreuzes während der Veranstaltung. „Alle unsere Leute machen das ehrenamtlich“, sagt Rupert Grashey. Er ist der leitende Notarzt, Andreas David der Einsatzleiter.

Enge Vernetzung mit mobilen Teams auf Campingplatz und Festival-Gelände

„Im ersten Jahr des Festivals war das ein ziemliches Chaos mit der Versorgung“, erinnert sich Andreas David zurück. Danach hätten sie die Strukturen geschaffen, die bis heute für die Einsatzkräfte auf dem Festival gelten. Dazu gehört ein Sanitätscontainer auf dem Campingplatz, sowie der Behandlungsplatz in der Nähe des Eingangs, der quasi das „Herzstück“ darstellt.

So könnten die Ärzte und Sanitäter die Patientinnen und Patienten direkt vor Ort behandeln, damit die Krankenhäuser nicht überlastet werden. Und das funktioniere sehr gut: „Die Nottransporte beschränken sich auf ein Minimum.“

„Das Festivalgelände ist schwer befahrbar, deswegen würden wir nur bei Notsituationen wie akuter Lebensgefahr mit dem Auto anrücken“, erklärt Grashey. Im Normalfall sind verschiedene mobile Trupps auf dem Gelände unterwegs, bestehend aus vier Personen und einer Trage. Für einen Notarzt-Einsatz steht ein Quad zur Verfügung, damit der Arzt oder die Ärztin sich schnell auf dem Gelände fortbewegen kann.

Bayerisches Rotes Kreuz: Dauerhafte und intensive Beobachtung der Festivalbesucher

„Wir sind von Anfang bis Ende vor Ort, von Donnerstagmorgen, wenn die ersten Gäste anreisen bis Montagnachmittag, bis alle wieder das Festivalgelände verlassen haben“, sagt David. Das beginnt dem Einsatzleiter zufolge mit einer kleinen Besetzung von vier Personen und kann in den Spitzenzeiten anwachsen auf bis zu 80 Personen, die unterwegs und in Bereitschaft sind.

Meist sei es ein harmonisches Miteianander mit den Besuchern des Techno-Festivals

Dabei ist der Kontakt mit den Festivalgästen meist ein sehr guter, sagt Rupert Grashey und die Rückmeldungen seien häufig positiv. Auch intern arbeitete man beispielsweise mit Veranstalter und den Feuerwehren Hand in Hand. Auch innerhalb des Teams herrsche eine besondere Atmosphäre und eine gute Stimmung. „Es ist einfach ein ungewöhnlicher Sanitätsdienst, bei dem man sich gut einbringen kann“, sagt Grashey.

Vom Zeckenbiss zur Alkoholvergiftung wird hier alles behandelt

Meistens behandelten die Sanitäter eher kleinere Verletzungen. Da sei dann alles dabei – vom Sonnenbrand, über einen umgetretenen Fuß und kleinen Schnittwunden bis zur Zecken-Entfernung. Schwerstverletzte gebe es im Verhältnis sehr wenige. Rund 600 Mal verarzteten die Sanitäter verletzte Festivalfans beim vergangenen Ikarus-Festival im Jahr 2019.

Bisher (Stand Samstagabend) liege das Aufkommen der Verletzungen in einem vergleichbaren Rahmen wie in den vergangenen Jahren. Dabei sei es schwierig einen direkten Vergleich zu ziehen, weil das Festival in diesem Jahr einen Tag länger dauere.

