Sarglose Bestattungen sind in Memmingen künftig erlaubt

Der Stadtrat in Memmingen stimmt einer Änderung der Friedhofssatzung zu. Was es bei sarglosen Beerdigungen zu beachten gibt und welche Neuerungen noch gelten.

15.12.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Am 1. Januar 2023 tritt in Memmingen die neue Friedhofssatzung in Kraft – und mit ihr eine Neuerung, auf die vor allem muslimische Mitbürgerinnen und Mitbürger gewartet haben. Denn ab diesem Zeitpunkt ist auch eine sarglose Bestattung erlaubt. Der islamische Glaube sieht vor, dass der Leichnam bei der Bestattung lediglich in ein Leintuch gehüllt werden darf. Die geänderte Friedhofssatzung wurde in der jüngsten Sitzung des Stadtrats vom Plenum einstimmig genehmigt.

