Schauspielerpaar Elena Uhlig und Fritz Karl begeistern Publikum in Memmingen

Elena Uhlig und Fritz Karl verzücken mit Komik, Tiefgang und Selbstironie ihr Publikum in der Memminger Stadthalle. Lesung über die vielen Facetten der Liebe.

10.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

"Ja, das kenn' ich." - "Ja, genauso ist es doch." Diese und ähnliche Sätze raunen sich die Zuschauer an diesem Abend immer wieder schmunzelnd zu oder brechen gleich lauthals in Lachen aus. Grund für die Verzückungen sind Geschichten rund um das Thema Liebe, die das Schauspielerpaar Elena Uhlig und Fritz Karl in der voll besetzten Memminger Stadthalle mit jeder Menge Komik und viel Spielfreude präsentiert.

In ihrem Programm "Beziehungsstatus: erledigt" zitieren Frau Uhlig und Herr Karl - wie sich die beiden zu nennen pflegen - sowohl Philosophen wie Immanuel Kant als auch Autoren wie Kurt Tucholsky und Erich Kästner in Sachen Liebe, Ehe und Trennung. Sogar die Werbung kommt zum Zug: "Liebe ist, wenn es Landliebe ist." Nicht zuletzt sorgen eigene Texte von Elena Uhlig für heitere, aber zum Teil auch für nachdenkliche Mienen im Publikum.

Publikum in Memmingen darf mitspielen

Letzteres wird von den beiden aus Fernsehen und Kino bekannten Akteuren gleich zu Beginn der Lesung - wie beim Sport - etwas aufgewärmt. So müssen/dürfen verschiedene Sitzreihen nach bestimmten Gesten bestimmte Textteile eines bekannten Lieds der Band Trio durch den Saal rufen: "Da, da, da, ich lieb' dich nicht, du liebst mich nicht - aha!"

Aha-Momente in der Stadthalle

Durchaus vergnüglichere Aha-Momente bietet sodann die inszenierte Lesung der gebürtigen Düsseldorferin und des österreichischen Landsmanns, die seit 2006 ein Paar sind und gemeinsam vier Kinder haben. Kostprobe: Trotz aller Verliebtheit stellt das Zusammenziehen - „der Point of no Return“ - wohl jede Beziehung vor eine Zerreißprobe. Das fängt schon damit an, dass man die Hoheit über den Kühlschrank aufgeben muss. Und die Trennung von geliebten Einrichtungsgegenständen, wie etwa von einem Hochtisch oder einem Bananenbaum, macht die Sache nicht einfacher. Bei der Schilderung des alltäglichen Wahnsinns rund um die Liebe – wenn sich etwa ein Liebhaber im Schrank versteckt, oder sich der Pfarrer ob der derben Schilderung einer Sexszene gleich bei der Trauung erschießt – schlüpfen Uhlig und Karl so gekonnt in ihre Figuren, dass der Saal vor Lachen bebt.

Gehörige Portion Selbstironie

Nicht zuletzt zeichnet sich das Paar auf der Bühne durch eine gehörige Portion Selbstironie aus, wenn die beiden sich liebevoll gegenseitig auf die Schippe nehmen. So verspricht sich Uhlig einmal, indem ihr statt „Geschlechtsakt“ das Wort „Geschlechtsaxt“ über die Lippen rutscht. „Was ist denn bitte eine Geschlechtsaxt“, fragt Karl süffisant. Worauf Uhlig ansatzlos zurückschießt: „Das zeig’ ich Dir heute Nacht im Bett.“

Auf den Weg dorthin dürfen sich die beiden aber erst machen, nachdem das Publikum sie mit einem frenetischen Schlussapplaus verabschiedet hat.