Männer prügeln sich an Tankstelle offenbar wegen Motorenlärms

Ein 40-Jähriger und ein 18-Jähriger prügeln sich an einer Tankstelle in Memmingen. Auslöser war wohl Motorenlärm. Videokameras filmen die Schlägerei.

26.12.2021 | Stand: 10:01 Uhr

An einer Tankstelle in Memmingen sind zwei Männer am Samstag aneinander geraten. Wie die Polizei mitteilte, störte sich ein 40-Jähriger gegen 21 Uhr am lauten Motorengeräusch vom Wagen eines 18-Jährigen.

Zunächst stritten die Männer noch verbal, ehe die Diskussion in einer Rangelei endete. Nach einem Schlag auf den Kopf ging der 40-Jährige kurz zu Boden und wurde laut Polizei leicht verletzt. Die Videokameras an der Tankstelle filmten den Vorfall. Außerdem gibt es nach Polizeiangaben mehrere Zeugen.

Nach Schlägerei an einer Tankstelle in Memmingen: 18-Jähriger angezeigt

Der 18-Jährige bekommt nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Weitere Nachrichten aus Memmingen und dem Unterallgäu lesen Sie hier.

Lesen Sie auch