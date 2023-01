Wer will schnelles Internet? In drei Gemeinden wird nach Glasfaser-Interessenten gesucht

Drei Unterallgäuer Gemeinden sollen Glasfaser für schnelles Internet bekommen. Ab März prüft das Unternehmen, wie viele Haushalte einen Anschluss haben wollen.

28.01.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Glasfaser und somit schnelles Internet für Bad Grönenbach, Woringen und Wolfertschwenden: Das bayerische Unternehmen Leonet will die Haushalte dieser drei Gemeinden, die zu einer Verwaltungsgemeinschaft zusammengeschlossen sind, damit ausstatten. Dazu haben am Donnerstag die Bürgermeisterin von Wolfertschwenden, Beate Ullrich, der Bürgermeister von Bad Grönenbach, Bernhard Kerler, und sein Kollege aus Woringen, Jochen Lutz, mit Leonet-Vorstand Martin Naber eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.

Bürgermeisterin: "Endlich einen seriösen Anbieter"

Wolfertschwendens Bürgermeisterin Beate Ullrich sei erleichtert, dass „nach einem gescheiterten Versuch mit einem anderen Unternehmen der Glasfaserausbau für die ganze Gemeinde nun angegangen werden kann“, teilt sie mit. „Wir sind froh, dass wir mit Leonet endlich einen Anbieter gefunden haben, der seriös ist. Wir wollen und müssen etwas bewegen. Wir haben bei uns große Unternehmen, deren Mitarbeiter gerade im Homeoffice auf ein zukunftssicheres Netz angewiesen sind. Wir hatten uns im Vorfeld beim Bürgermeisterkollegen im nahen Sontheim erkundigt.“ Seit dem Sommer sei das Glasfasernetz dort in Betrieb. Das Unternehmen habe auch im Gemeinderat überzeugt, der für die Kooperation stimmte.

83 Kilometer Glasfasernetz für die drei Gemeinden

Ein 83 Kilometer langes Glasfasernetz soll alle rund 3500 Haushalte samt Gewerbebetrieben in den drei Gemeinden versorgen. Die Internetanschlüsse sollen standardmäßig im Download 1000 Mbit/s leisten können – bei Bedarf auch mehr. Damit können beispielsweise Filme mit hoher Auflösung über das Internet geschaut werden. Das Netz soll auch anderen Anbietern offenstehen, die darüber ihre Kunden versorgen können. Die Bauzeit ist auf zwei Jahre angesetzt, sie beginnt voraussichtlich Ende 2023, Anfang 2024. Ottobeuren will Breitbandausbau vorantreiben

Schnelles Internet: Mit Vertrag, ohne Vertrag oder nur vorbereiten

Es soll vermutlich so ablaufen, dass Leonet Haushalten das Angebot macht, Glasfaser zu verlegen. Wer einen Vertrag mit dem Unternehmen abschließt, soll den Anschluss kostenlos erhalten, sagt Bad Grönenbachs Bürgermeister Bernhard Kerler auf Anfrage unserer Redaktion. Wer den Glasfaseranschluss ohne Vertrag mit Leonet haben möchte, müsse dann dafür bezahlen. Es handele sich vermutlich um einige Hundert Euro. Weitere Möglichkeit: Wer noch nicht wisse, ob er einen Glasfaseranschluss haben möchte, sich aber die Möglichkeit offen lassen möchte, könne den Anschluss vorbereiten lassen. Später sei es möglich, die Glasfaserkabel nachträglich daran anzuschließen. Im März beginne Leonet zunächst damit, in den drei Gemeinden zu fragen, wie viele Haushalte Interesse an einem solchen Anschluss haben.

Dass die komplette Verwaltungsgemeinschaft eine Vereinbarung mit Leonet geschlossen habe, sei gut, sagt Kerler: „Wichtig ist, dass unser Bauamt nur einen Ansprechpartner für alle drei Gemeinden hat.“