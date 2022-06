Anwohner ärgern sich über zu viel Verkehr und zu schnelle Autofahrer

Anwohner am Schrannenplatz in Memmingen fühlen sich von der Stadt allein gelassen. Sie haben mehrere Sorgen und Forderungen für den Verkehr.

Karl-Heinz Hoser (68) und Heinz Kunze (78) stehen am Rande des Schrannenplatzes in Memmingen. Sie deuten in Richtung Straße, schütteln die Köpfe. Die zwei Männer eint: Sie sind nahezu Nachbarn, wohnen im Gerberviertel und „Im Klösterle“. Außerdem gehören beide dem Beirat des Christlichen Rathausblocks (CRB) an und beide ärgern sich über die Verkehrssituation, fühlen sich von der Stadt allein gelassen. Sie haben eine Forderung: ein innerstädtisches Verkehrskonzept.

Warum ärgern sich Anwohner am Schrannenplatz in Memmingen?

„Wir haben den Wunsch, etwas zu verändern“, sagt Karl-Heinz Hoser. Heinz Kunze nickt und erklärt: „Es gibt drei Achsen: den Marktplatz, der für den Verkehr bereits geschlossen ist. Den Weinmarkt, der für den Individualverkehr gesperrt werden soll, und den Schrannenplatz. Diese drei Plätze der Kernstadt müssen gleich behandelt werden.“ Es drohe sonst ein Verkehrskollaps. Die verkehrliche Lage sei jetzt schon schlecht. Was passiere, wenn das Vorhaben für den Weinmarkt umgesetzt werde? Karl-Heinz Hoser und Heinz Kunze befürchten Schlimmes.

Was sagen die Anlieger über die Verkehrslage?

„Es ist jetzt schon unzumutbar“, sagt Hoser. Er und Kunze beklagen, dass beim Schrannenplatz die Geschwindigkeiten sowie die Verkehrsführung nicht eingehalten werden. Eigentlich liegt dort eine Spielstraße an. „Diese wurde zur Durchgangsstraße gemacht“, so Kunze. Rechts-vor-links-Regelung? Vielfach unbeachtet, so die beiden Männer.

Verschäft sich die Lage in Memmingen?

Sie haben sich auch die Mühe einer „Verkehrszählung“ gemacht: „Die Verkehrszählungen ergaben eine Fahrzeugbewegung je acht Sekunden am Schrannenplatz; am Wochenende sogar alle vier Sekunden“, so Hoser. Natürlich müsse ihr Ergebnis mit weiteren Faktoren (beispielsweise Tages- und Nachtzeiten, Wochentag und Wochenende) betrachtet werden. Doch für Hoser und Kunze zeige es vor allem eines: zu viel Straßenverkehr. Die Entscheidung für den Weinmarkt werde die Lage noch verschärfen. Da sind sie sich sicher.

Was fordern die Anwohner für die Altstadt in Memmingen?

„Die Memminger Altstadt hat viel zu bieten. Das sollte nicht durch den Durchgangsverkehr und den Individualverkehr kaputt gemacht werden“, sagt Karl-Heinz Hoser. Vielmehr spricht er sich für ein „modernes, digitales Verkehrskonzept“ aus, das den Handel, die Gastronomie und das Gewerbe stärken und den Bewohnern sowie Besuchern „eine lebens- und liebenswerte Innenstadt“ präsentieren soll. Die Männer sind sich einig: Es braucht ein innerstädtisches Verkehrskonzept.

Schrannenplatz Memmingen: Es muss sofort geholfen werden

Aus ihrer Sicht müsse es zudem Überlegungen geben, wie sofort geholfen werden könne. Hoser und Kunze denken da etwa an eine verstärkte Verkehrskontrolle – für die Einhaltung der bestehenden Verkehrsregeln beim Schrannenplatz. „Aber man muss sich eben auch mittelfristig Gedanken machen, wie es im Gesamten weitergehen soll“, so Kunze. Infotafeln, Parkhäuser, Shuttlebusse: „Nicht Klein-Klein-Ideen sammeln. Das erübrigt letztlich nicht den großen Wurf. Wir haben eine wunderschöne Innenstadt. Diese soll leben und muss liebenswert bleiben. Dazu müssen aber Verkehrsströme gelenkt werden“, ist sich Karl-Heinz Hoser sicher.

Ein Antrag: „Wir kommen uns von der Stadt allein gelassen vor“, beklagt Heinz Kunze. Da beide im CRB-Beirat sitzen, entschloss sich der Christliche Rathausblock als Stadtratsfraktion, einen Antrag für ein innerstädtisches Verkehrskonzept zu stellen. Es soll unter anderem den Bedürfnissen der Anlieger von Roßmarkt, Klösterle und Schrannenplatz gerecht werden.

Das Verkehrskonzept: Im Zusammenhang mit der geplanten Sperrung des Weinmarktes für den motorisierten Individualverkehr ab dem Jahr 2025 wurde eine Untersuchung der verkehrlichen Situation in der südwestlichen Altstadt (Schweizerberg, Lindauer Straße, Weberstraße, Klösterle, Schrannenplatz) in Auftrag gegeben. Wie es um diese Untersuchung steht? Wir haben bei der Stadt Memmingen nachgefragt.

Was sagt die Stadt dazu? Varianten für Verkehrslage werden geprüft

„Unser Planungsbüro ist aktuell dabei, die Varianten – Drehung der Einbahnstraßenrichtung Lindauer Straße – und deren Auswirkungen auf die Verkehre in der Altstadt zu untersuchen“, so Urs Keil, der Leiter des städtischen Tiefbauamts. Weiter sagt er zur verkehrlichen Situation: „Es gilt, hierbei einerseits die Erreichbarkeit der südlichen Altstadt zu gewährleisten und andererseits nicht den Verkehr, der bislang über den Weinmarkt fährt, in die südliche Altstadt zu verlagern. Wir erwarten die Ergebnisse bis Ende Juni. Gegebenenfalls muss danach nochmals nachgebessert werden.“



