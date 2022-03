Schützen setzen verstärkt auf Lasertechnik

Der fehlende Nachwuchs bereitet dem Schützengau Ottobeuren große Sorgen. Warum Gauschützenmeister Thomas Schropp große Hoffnungen in die neue Technik setzt.

24.03.2022 | Stand: 15:04 Uhr

Der neue Gauschützenmeister des Sportschützengaues Ottobeuren, Thomas Schropp, hätte sich für sein erstes Amtsjahr bestimmt ein besseres Umfeld gewünscht, als über ein erneut von Corona geprägtes, stark reduziertes Jahresprogramm sprechen zu müssen.

Schropp berichtete: Der Lockdown ließ bis Mitte Mai 2021 keinen Schießbetrieb zu. Das ursprünglich für 2020 geplante Gauschießen musste erneut verschoben werden. Auch der Rundenwettkampf fiel den Einschränkungen zum Opfer.

Große Sorgen bereite ihm, so Schropp, die Entwicklung der Mitgliederzahlen und hier insbesondere die beim Nachwuchs. Auf Gauebene fehlten insgesamt 40 Jugendliche – im Vergleich zum Vorjahr. Den größten Rückgang – 24 Prozent – gab es seinen Angaben zufolge in der Schülerklasse. Schropp sagte: „Wenn wir diesen Trend nicht umkehren, fehlt uns in einigen Jahren das Potenzial für die Leistungsschützen, aber auch dem Nachwuchs für die Besetzung der Vereinsstrukturen.“

Der Gauschützenmeister empfiehlt den Vereinen, eigene Lichtgewehre anzuschaffen

Große Hoffnungen setzt Schropp in die neue Generation der Lasergewehre und -Pistolen. „Hier können wir bei den Schülern schon ab acht Jahren beginnen, ihr Interesse zu wecken.“ Schropp empfiehlt den Schützenvereinen, sich eigene Lichtgewehre zu besorgen, und bietet einen Sammeleinkauf an. Mit dem Ausleihen beim Gau oder Bezirk ließen sich zwar gezielte Aktionen durchführen, für den Dauerbetrieb eigne sich ein Ausleihen aber nicht. Die mitgliederstärksten Vereine Eldern (221), Hawangen (220), Engetried (169), Attenhausen (161) und Schlegelsberg (150) stellten mehr als 50 Prozent der derzeit 1910 Mitglieder im Gau Ottobeuren.

Selina Brosig informierte über das Gaudischießen der Frauen in Ollarzried und freute sich über 42 Teilnehmerinnen. Um beim Gauvergleichskampf antreten zu können, fehlten noch fünf Starterinnen. Anmeldeschluss sei der 31. März, so Brosig. Julian Kummers Jugendbericht fiel ebenfalls kurz aus, da Meisterschaften und auch der Sparkassen-Cup ausgefallen seien. Als Ersatz sei nun am 14. Mai in Engetried ein Jugendwettbewerb geplant.

Der Schützengau hält ein früheres Eintrittsalter für dringend nötig

Kummer dankte der Sparkasse für die Unterstützung der Jugendarbeit. Beim Thema „Nachwuchs“ hält er ein früheres Eintrittsalter für dringend nötig. „Wenn wir nicht reagieren, ist der Markt abgegrast“, sagte Kummer. Stefan Hefele sprach über den vergangenen Rundenwettkampf. In diesem Jahr falle die Bezirksmeisterschaft aus, so Hefele. Mit dem Ergebnis der Gaumeisterschaft, die am 23. April in Sontheim stattfindet, könnten sich die Teilnehmer für die Bayerische Meisterschaft qualifizieren.

Glück hatten die Bogenschützen. Da ihre Wettbewerbe meistens draußen stattfinden, gab es kaum Einschränkungen. Michael Fritsche sprach über „gute Trainingsmöglichkeiten, großes Interesse und neue Mitglieder“. Und die Erfolge – zweite und dritte Plätze bei Bayerischen und Deutschen Meisterschaften – könnten sich sehen lassen. Im Sommer sei ein Turnier in Ottobeuren geplant, so Fritsche. Philipp Schmid berichtete über die Böllerschützen, die von der Bevölkerung gut angenommen würden. Niklas Witt legte einen für den Gau positiven Finanzbericht vor.

Ernst Grail, Vizepräsident des Bezirkes, bestärkte die neue Gauführung in ihren Zielen und ging auf die neue Sportordnung ein. Grail sieht das Lasergewehr als die Zukunft der Schützenvereine. Schon wegen des Problems der Entsorgung des Bleiabfalls gehöre den Lichtgewehren die Zukunft. Er appellierte an alle Schützenmeister, diese verstärkt einzusetzen.

Sontheims Bürgermeister Alfred Gänsdorfer kennt das Problem

Sontheims Bürgermeister Alfred Gänsdorfer kennt das Problem beim Nachwuchs auch aus anderen Bereichen. Für ihn ist es eine grundsätzliche Aufgabe, die Jugendlichen an die Gemeinschaft heranzuführen und zu halten. Corona habe dieses Vorhaben „sehr negativ beeinflusst. Es muss uns gelingen, verlorenes Terrain zurückzuerobern“, so Bürgermeister Gänsdorfer.

Ausblick: Die Seniorenmeisterschaft findet am 15. Mai in Ollarzried statt, das Gauschießen vom 23. September bis 15. Oktober, die Preisverteilung am 30. Oktober.