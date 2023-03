Schulbusse in Memmingen: Auf der Suche nach Gerechtigkeit

Nicht alle Edith-Stein-Grundschüler in Memmingen dürfen umsonst den Bus benutzen. Das sorgt bei Stadträten für Diskussionen. Wer eine Ausnahmeregelung fordert.

04.03.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Warum dürfen nicht alle Buben und Mädchen der Edith-Stein-Schule kostenlos mit dem Bus zu ihrem Ausweichquartier in die Buxacher Straße fahren? Diese Frage sorgt seit Schuljahresbeginn für Diskussionen in Memmingen. Mit dem Thema befasste sich jetzt auf Antrag der SPD der stDiese Frage sorgt seit Schuljahresbeginn für Diskussionen in Memmingen.ädtische Verkehrsausschuss – allerdings ohne Ergebnis. Die Angelegenheit soll nun baldmöglichst im Finanzausschuss des Stadtrats beraten werden. Bis dahin sollen die konkreten Kosten ermittelt werden, die auf die Stadt zukommen würden, wenn alle Edith-Stein-Schüler, die das möchten, vorübergehend kostenlos mit dem Bus fahren dürften.

Hintergrund: Die Edith-Stein-Grundschule wird voraussichtlich noch bis zum Jahreswechsel 2024/25 saniert. Während dieser Zeit werden die Schüler in der ehemaligen Realschule an der Buxacher Straße unterrichtet, die die Stadt seit Jahren als Ausweichquartier bei Schulsanierungen vorhält. Laut einer Verordnung haben Schüler in Bayern

SPD-Antrag: Laut SPD-Stadtrat Ivo Holzinger sieht seine Fraktion aufgrund der Unterrichtsverlegung in die Buxacher Straße eine „nicht hinnehmbare Ungerechtigkeit“ mit Blick auf alle Edith-Stein-Schüler. So würde die Zwei-Kilometer-Grenze zum Beispiel durch Wohngebiete gehen, so dass Nachbarskinder unterschiedlich behandelt würden. Zudem sei der neue Schulweg „erheblich gefährlicher“ geworden, wie es im Antrag der SPD heißt.

Sicht der Stadtverwaltung: Wie Sabine Ganser, Leiterin des Amts für Schulen, Sport und Mobilität, den Ausschussmitgliedern berichtete, sieht eine Verordnung vor, dass Schüler – deren Schulweg weniger als zwei Kilometer lang ist – trotzdem kostenlos mit dem Bus fahren dürfen, wenn der Schulweg „besonders gefährlich“ ist. Im vorliegenden Fall sei dies aber nicht so. Das habe eine Überprüfung durch die Polizei und das Straßenverkehrsamt ergeben. So sei etwa die Bahnhofsunterführung mit einem separaten Fuß- und Radweg ausgestattet und die Kalchstraße ein verkehrsberuhigter Bereich. Auch an der Engstelle beim Stadtmuseum sei ein Gehweg vorhanden. Letztlich sei der betreffende Schulweg nicht gefährlicher als andere Wege zu innerstädtischen Schulen. Was die Kosten anbelangt, rechnet die Stadtverwaltung mit etwa einer Million Euro, wenn alle gut 300 Edith-Stein-Schüler kostenlos mit dem Bus fahren dürften. Letztlich sprach sich die Verwaltung dafür aus, die Zwei-Kilometer-Regel weiter anzuwenden. Zudem wies Thomas Schuhmaier, Leiter des Referats für Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schulen und Mobilität, darauf hin, dass eine Sonderbehandlung der Edith-Stein-Schüler ungerecht gegenüber allen anderen Schülern in Memmingen wäre, deren Schulweg ebenfalls weniger als zwei Kilometer betrage.

