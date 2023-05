Polizei schnappt fünf Schulschwänzer an einem Tag am Allgäu Airport

Nahen die Ferien, sind die Schulschwänzer nicht weit. Auch am Flughafen Memmingen werden Kinder vor dem verfrühten Abflug mit ihren Eltern erwischt.

27.05.2023 | Stand: 10:39 Uhr

Kurz nach den Ferien, oder wie jetzt kurz davor: Regelmäßig werden am Flughafen Memmingen Kinder erwischt, die einen Urlaub dem Schulbesuch vorziehen. Und das alles mit großzügiger Erlaubnis oder sogar auf Wunsch der Eltern. Hier werden die offiziellen Meldungen der Grenzpolizei Memmingen zusammengefasst:

27. Mai 2023: Fünf Eltern wollen mit schulpflichtigen Kindern in Urlaub fliegen

Gleich fünf Verstöße gegen die Schulpflicht stellten Polizisten am Allgäu Airport in Memmingen fest. Die Ermittlungen der Beamten ergaben, dass die schulpflichtigen Kinder entweder krank gemeldet wurden, oder dem Unterricht unentschuldigt fern blieben, um die Reisen mit ihren Eltern antreten zu können. Die Erziehungsberechtigten erwartet nun jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit einem entsprechendem Bußgeld.

25. Mai 2023: 14-jähriges Mädchen fehlt unentschuldigt

Am 25.05.2023 stellten Beamte der Grenzpolizeigruppe Memmingen bei Ausreisekontrollen eine 47-jährige Mutter fest, die mit ihrer 14-jährigen Tochter nach Belgrad (Serbien) fliegen wollte.

Die Ermittlungen der Beamten ergaben, dass das schulpflichtige Mädchen dem Unterricht unentschuldigt ferngeblieben war, um die Reise mit ihrer Mutter antreten zu können. Die Erziehungsberechtigte erwartet nun ein Bußgeld.

24. Mai 2023: Frau und Kind fliegen nicht nach Belgrad

Eine 41-jährige Mutter wollte Mittwochmittag, 24. Mai 2023, mit ihrem neun Jahre alten Kind vom Flughafen Memmingen vorzeitig in die Ferien fliegen. Bei der Kontrolle durch die Grenzpolizei wurde aber festgestellt, dass keine Schulbefreiung für das Kind vorliegt. Die Mutter gab an, dass Kind als krank gemeldet zu haben.

In dem weiteren Gespräch mit den kontrollierenden Beamten überdachte die Frau ihre Reisepläne und ist vom Flug nach Belgrad (Serbien) freiwillig zurückgetreten. Die Schule des Kindes wurde informiert, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde dennoch eröffnet.

23. Mai 2023: Flugreise nach Serbien oder London statt Schule

Im Laufe des Dienstags vor den bayerischen Pfingstferien stellten Beamte der Grenzpolizei erneut Verstöße gegen die Schulpflicht fest. Die Kontrolleure trafen zwei Familien an, die ohne eine Schulbefreiung der Kinder nach Nis (Serbien) oder London (Großbritannien) ausreisen wollten.

Die Kinder im Alter von zehn und elf Jahren unterliegen der Schulpflicht, waren aber kurzerhand als "krank" abgemeldet worden. Gegen die Eltern im Alter zwischen 44 und 57 Jahren leiteten die Beamten Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Außerdem wurden die Schulen der Kinder verständigt.

23. Mai 2023: Polizei am Memminger Flughafen im Dauereinsatz

Ein Schulschwänzer, ein Streit und ein Messer im Gepäck: Diese Ordnungswidrigkeiten haben die Grenzpolizei am Dienstag (23.5.2023) am Flughafen Memmingen beschäftigt.

Einmal trafen Beamte am ein Ehepaar mit einem Kind im Alter von zwölf Jahren auf dem Weg nach Rumänien an. Es war an der Schule krank gemeldet worden.

19. Mai 2023: 10-Jährige vor Abflug mit Mutter nach Rumänien erwischt

Beamte der Grenzpolizei haben am Allgäu Airport bei der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Nis (Rumänien) eine 45-jährige Frau mit ihrer zehnjährigen Tochter kontrolliert.

Da die Frau weder eine Befreiung von der Schulpflicht für das Mädchen hatte noch ein triftiger Grund für das Fehlen nennen konnte, kontaktierten die Beamten die Schule des Mädchens kontaktiert.

Dort war keine Abmeldung des Mädchens notiert, weshalb die Mutter aus dem Landkreis München nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erwartet.

27. April 2023: Schulschwänzer halten Polizei am Allgäu Airport auf Trab

Wieder Schulschwänzer am Flughafen Memmingen: Anstatt im Unterreicht zu sein, hatten gleich vier Minderjährige laut Allgäu-Airport-Grenzpolizei ihre Osterferien eigenmächtig verlängert. Sie wurden mit ihren Eltern bei Kontrollen am Flughafen angetroffen.

In allen Fällen wurden die Ferien ohne Erlaubnis der Schulen durch Krankmeldungen verlängert. Betroffen waren Schülerinnen und Schüler im Alter von 7, 11, 12 und 16 Jahren.

Gegen die Eltern leiteten die Beamten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und informierten die Schulen. Rund um die Schulferien kontrolliert und erwischt die Polizei in großer Regelmäßigkeit Kinder und Jugendliche am Memminger Flughafen, die eigentlich in die Schule gehörten.

19. April 2023: Schulschwänzer am Flughafen Memmingen - 13-Jähriger tappt in die Falle

Bei der Einreisekontrolle am Flughafen Memmingen stellten die Beamten der Grenzpolizei am Mittwochabend eine Mutter mit ihrem 13 Jahre alten Sohn fest, die von Tuzla (Bosnien und Herzegowina) nach Deutschland einreisen wollten. Auf Nachfrage gab die Mutter (31) an, dass das Kind von der Schule befreit sei. Das stimmte nach Polizeiangaben aber nicht.

Das Kind fehlte auf Nachfrage bei der Schule unentschuldigt, Mutter und Jugendlicher hatten die Osterferien demnach eigenmächtig verlängert. Die Mutter muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

29. März 2023: Kinder verlängern Ferien mit Erlaubnis der Eltern - am Flughafen erwischt

Die Beamten der Grenzpolizei Memmingen stellten am Flughafen Memmingen wieder einmal mehrere Verstöße gegen die Schulpflicht fest. Offenbar verlängerten Eltern in mehreren Fällen die Osterferien eigenmächtig und ohne Erlaubnis der Schulen.

In allen Fällen wurde behauptet, dass die Kinder als krank gemeldet wurden, obwohl nachweislich die Flugtickets bereits vor mehreren Wochen gebucht wurden.

Gegen die Eltern im Alter zwischen 29 und 42 Jahren leiteten die Beamten Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Die Kinder waren im Alter zwischen 7 und 14 Jahren. Die Weiterreise gestatteten die Grenzpolizisten.

23. März 2023: Schulschwänzerin will mit Mutter wegfliegen - obwohl sie Unterricht hatte

Beamte der Grenzpolizeigruppe Memmingen haben ein Schulkind und dessen Mutter erwischt, die während der Schulzeit in die Ferien fliegen wollten. Wie die Polizei berichtet, führten sie Ausreisekontrollen durch und stellten fest, dass für das 12-jährige Mädchen aus Baden-Württemberg keine Schulbefreiung vorlag.

Trotzdem hatten Mutter und Tochter Tickets für den Flug nach Tirana (Albanien) gebucht. Die 45-Jährige hatte ihre Tochter einfach krankgemeldet. Jetzt erwarten die Frau eine Anzeige und ein Bußgeld.

8. März 2023: Schulschwänzer überzieht Faschingsferien um fast zwei Wochen

Am Mittwoch (8.3.2023) kontrollierten Beamte der Grenzpolizei am Flughafen Memmingen eine 36-jährige Frau mit ihrem Sohn, die aus Rumänien nach Deutschland einreisen wollten.

Dabei stellten sie fest, dass beide in München wohnen und das Kind der Schulpflicht unterliegt. Die Mutter gab an, den Zehnjährigen wegen Krankheit entschuldigt zu haben. Offensichtlich hatte sie jedoch ohne Erlaubnis der Schule die Faschingsferien um knapp zwei Wochen überzogen, teilt die Polizei mit.

Die Schule wurde verständigt, die Mutter müsse nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen, heißt es abschließend.

6. März 2023: Polizei erwischt drei Schulschwänzer - Eltern gaukeln Todesfall vor

Am Montag hat die Polizei bei Ein- und Ausreisekontrollen am Flughafen Memmingen drei Verstöße gegen die Schulpflicht festgestellt. Das teilen die Beamten mit. Seit einer Woche ist in Bayern wieder Schule, doch teilweise kehrten Eltern aus dem Urlaub zurück oder wollten mit ihren Kindern in den Urlaub fliegen.

Ein Elternpaar kehrte mit seinen sechs und neun Jahre alten Kindern aus Rumänien zurück. Für die Reise meldeten sie ihre Kinder bei Schule krank. Ähnlich handhabte es eine 32-jährige Mutter, die mit ihrer 13-jährigen Tochter nach Bulgarien fliegen wollte. Auch sie meldete ihre Tochter bei der Schule krank.

Etwas kreativer waren die Eltern eines 14-jährigen Schülers, der gemeinsam mit seinem volljährigen Bruder verreisen wollte. Die Eltern hatten auf dem Anrufbeantworter der Schule eine Nachricht hinterlassen und angegeben, dass es einen plötzlichen familiären Todesfall im Ausland gegeben hatte. Es stellte sich allerdings heraus, dass die Flugtickets der beiden Brüder bereits vor einem Monat gebucht wurden.

Alle Erziehungsberechtigten müssen nun mit einem Bußgeld rechnen.

2. März 2023: Schüler wollen außerhalb der Ferien nach Bosnien fliegen

Zwei schulpflichtige Kinder und ihre Familien waren am Donnerstag auf dem Weg zu ihrem Flugzeug am Allgäu Airport Memmingen, als die Grenzpolizei Memmingen sie aufhielt. Wie die Polizei berichtet, standen die Familien am Morgen bei der Ausreisekontrolle an, weil sie nach Bosnien-Herzegowina fliegen wollten.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, die die beiden Kinder mit zehn und 14 Jahren zur Schule gehen müssten. Die 39 und 40 Jahre alten Eltern erwartet eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit. Fliegen durften die Baden-Württemberger dennoch.

16. Februar 2023: 14-Jährige hat alle Reisevollmachten - sollte aber in der Schule sein

Wie immer rund um die Schulferien achtet die Polizei am Flughafen Memmingen aktuell besonders auf Schulschwänzer, die verfrüht in den Urlaub starten wollen.

Gestern am Donnerstag wartete laut Mitteilung eine 14-Jährige bei der Ausreisekontrolle für den Flug nach Sofia. Das Kind führte eine Reisevollmacht der Eltern mit. Sie waren einverstanden, dass das Mädchen alleine die Reise zur Verwandtschaft nach Bulgarien antritt.

Allerdings hatten sich die Eltern laut Polizei offenbar nur um diese Reiseformalitäten gekümmert. Wie eine Nachfrage bei der Schule der 14-Jährigen ergab, war das Mädchen dort weder entschuldigt worden, noch lag eine Schulbefreiung vor.

Die Eltern werden deshalb mit einem Bußgeld wegen eines Verstoßes gegen die Schulpflicht rechnen müssen, heißt es vonseiten der Polizei. Die 14-Jährige durfte den Flug antreten.

10. Januar 2023: Vier Schulschwänzer am Flughafen Memmingen erwischt

Am Flughafen Memmingen hat die Polizei am Dienstag vier Verstöße gegen die Schulpflicht festgestellt. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Mehrere Eltern sind erst am Dienstag mit ihren schulpflichtigen Kindern im Alter von acht bis 14 Jahren aus den Ferien zurückgekommen. Die Familien hatten die Weihnachtsferien im Ausland verbracht.

Die Schule hat in Bayern allerdings bereits am Montag, 9. Januar, wieder begonnen. Die Eltern haben ihre schulpflichtigen Kinder laut Polizei nicht vom Unterricht befreit oder sie als krank gemeldet. Die Beamten informierten die jeweiligen Schulämter, die Eltern müssen nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

