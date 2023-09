Schulschwänzer am Flughafen Memmingen verlängern ihre Sommerferien

Schulschwänzer: Am Flughafen Memmingen hat die Polizei bei Kontrollen gestern zwei Kinder erwischt, die eigentlich schon in der Schule hätten sein sollen.

13.09.2023 | Stand: 15:01 Uhr

Immer zu Ferienbeginn und -ende dasselbe Spiel am Flughafen Memmingen: Kinder, die noch oder wieder in der Schule sein sollten, sind noch auf Reisen am Allgäu Airport. Das weiß längst auch die Grenzpolizei und führt verstärkt zu dieser Zeit Schulschwänzer-Kontrollen am Flughafen durch.

Herumgesprochen hat sich dies offensichtlich noch nicht bei allen Eltern. So wurden auch gestern am ersten Schultag in Bayern (12.9.2023) wieder zwei Schulschwänzer bei Passagier-Kontrollen am Memminger Flughafen ertappt.

Schulschwänzer am Airport Memmingen: Flug statt Unterricht

Die schulpflichtigen Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren nahmen nicht am Unterrichtsbeginn ihrer Schulen teil - eine Befreiung hatten sie aber nicht. Die Familien hatten die Sommerferien demnach "eigenmächtig und ohne Erlaubnis der jeweiligen Schulen verlängert", teilt die Grenzpolizei am Allgäu Airport mit.

Gegen die 34 bis 44 Jahre alten Eltern wurde Anzeige erstattet, außerdem werden jetzt die betreffenden Schulen informiert.

Kann ich ein Kind wegen Urlaub aus der Schule nehmen?

In Deutschland gilt die allgemeine Schulpflicht. In Bayern gilt diese für zwölf Jahre: neun Jahre Vollzeitschulpflicht und drei Jahre Berufsschulpflicht. Wer ohne anerkannte Befreiung beim Unterricht fehlt, verstößt gegen diese Schulpflicht.

Ein Kind einfach aus dem Unterricht zu nehmen, um etwas früher in die Ferien zu starten, ist verboten. Schülerinnen und Schüler können jedoch freigestellt werden. Das erfordert einen Antrag, der von der Leitung der Schule bewilligt werden muss.

Aber: In der Regel wird solch ein Antrag nur aus zwingenden und nachvollziehbaren Gründen genehmigt. Weil der Flug am Donnerstag günstiger als am Samstag ist, wird in der Regel nicht dazu gezählt.

Schulbefreiung in Bayern: Das sind mögliche Gründe

Begründete Ausnahmefälle für eine Befreiung vom Schulbesuch sind von Bundesland zu Bundesland etwas unterschiedlich. Es können beispielsweise besondere Anlässe sein wie

eine Beerdigung,

eine Hochzeit naher Angehöriger,

eine kurzzeitige Befreiung aus religiösen Gründen,

bestimmte sportliche Wettkämpfe.

