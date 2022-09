Wegen einer Sanierung ziehen die Edith-Stein-Schüler in die Alte Realschule. Daher ändert sich ihr Schulweg. Etwa der Hälfte zahlt die Stadt eine Monatskarte.

06.09.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Nach den Schulferien steht für die Erst- bis Viertklässler der Edith-Stein-Grundschule im Osten der Stadt eine große Veränderung an: Sie ziehen für voraussichtlich etwa zwei Jahre in die ehemalige Sebastian-Lotzer-Realschule in der Buxacher Straße, weil ihr Schulhaus grundlegend saniert wird. Das bringt auch Veränderungen in der Schülerbeförderung mit sich. Sie haben bereits im Vorfeld für Diskussionen gesorgt.

