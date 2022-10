Schwere Aufgaben für geschwächte Indians

Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen hat einige Kranke und Verletzte. Nun warten zwei harte Nüsse. Am Freitag kommt Passau, am Sonntag geht’s nach Deggendorf.

20.10.2022 | Stand: 15:56 Uhr

Ersatzgeschwächte Indians müssen am Wochenende zwei schwere Partien bestreiten: Am Freitag gastieren ab 20 Uhr die „Black Hawks“ aus Passau beim Eishockey-Oberligisten aus Memmingen. Und am Sonntag treten die Indians beim Deggendorfer SC (DSC) an. Beide Gegner stehen derzeit auf Play-off-Rängen und sind gut in Form.

Nach drei Punkten am vergangenen Wochenende sind die Indianer als Tabellenzehnter weiter unter Zugzwang. War der 6:0-Heimsieg am Freitag gegen Landsberg noch als gelungen bezeichnet worden, so enttäuschten die Rot-Weißen zwei Tage später mit einem 0:4 beim EV Füssen.

Der ECDC erhält Unterstützung aus Ravensburg

Am Wochenende wollen die Maustädter nun endgültig in der neuen Spielzeit ankommen. Mehrere Krankheitsfälle im Team erschweren diese Aufgabe aber zusätzlich. Erst kurzfristig wird feststehen, welches Aufgebot das Trainergespann Lidström/Huhn ins Rennen schicken kann.

Unterstützung von ihrem Kooperationspartner Ravensburg werden die Indians aber in jedem Fall erhalten, auch für die folgenden Spiele. In den vergangenen Wochen war – noch vor den schweren Verletzungen von Jaroslav Hafenrichter und Sergei Topol – darauf teilweise noch freiwillig verzichtet worden. Der ECDC wollte den eigenen Spielern die Möglichkeit bieten, eigenständig einen Weg aus dem durchwachsenen Start zu finden.

Indians wollen nur nachverpflichten, wenn es Sinn ergibt

Auf Nachfrage unserer Redaktion, ob der ECDC Nachverpflichtungen ins Auge fasse, erklärte Sprecher Michael Franz: „Wir halten eigentlich schon seit Beginn der Saison die Augen offen. Der Markt ist aber komplett leer gefegt. Sollte sich eine Möglichkeit bieten, die auch wirklich Sinn ergibt und uns sportlich weiter bringt, werden wir versuchen, Ersatz zu bekommen.“

Die Gegner: Mit den „Black Hawks“ aus Passau kommt ein Überraschungsteam der bisherigen Runde an den Hühnerberg. Die Niederbayern stehen auf Rang fünf der Tabelle. Starke Leistungen bescherten den Gästen bislang vier Siege, bei nur zwei Niederlagen. Auch das Topteam aus Rosenheim konnte gegen die von Petr Bares trainierte Mannschaft nicht gewinnen. Lindau, Landsberg und Füssen mussten gegen die Black Hawks ebenfalls bereits die Segel streichen. Die Truppe um die kanadischen Topscorer Carter Popoff und Zach Dybowski kommt also mit einigem Rückenwind in die Maustadt. Am vergangenen Wochenende gab es für die Passauer allerdings zwei Niederlagen. Dem Sonntagsgegner der Indians, den Deggendorfer SC, unterlag Passau aber nur sehr knapp. Um gegen das Ex-Team von Indians-Goalie Leon Meder zu punkten, müssen die Indians eine konzentrierte Mannschaftsleistung abrufen und vor allem offensiv mehr Durchschlagskraft zeigen als zuletzt.

Missratener Start des Deggendorfer SC

Auch am Sonntag geht es für die Indians gegen ein Team aus Niederbayern. Das vor der Saison deutlich stärker eingeschätzte Deggendorf liegt vor dem Wochenende auf Tabellenplatz sechs. Trotz eines missratenen Starts – nur ein Punkt nach drei Spielen – kam der DSC immer besser in Fahrt und machte zuletzt durch drei Siege in Folge Boden gut.

Die routinierte Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger verfügt über eine starke Defensive mit Ausnahmetorhüter. Timo Pielmeier läuft hinter den Abwehrspezialisten Benedikt Schopper, Ondrej Pozivil und Marcel Pfänder auf, die allesamt über langjährige höherklassige Erfahrung verfügen. Topscorer ist der Kanadier Cheyne Matheson, der allein am vergangenen Wochenende fünf Treffer erzielte.

Am 28. Oktober Blaulichttag beim ECDC

Ticket-Info: Tickets für das Spiel am Freitagabend sind verfügbar. Sie können online über Ticketmaster im Vorverkauf erworben werden. Am Spieltag öffnen die Abendkassen wie gewohnt. Die Partie wird von SpradeTV live übertragen.