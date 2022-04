Schwerer Unfall zwischen Tussenhausen und Mattsies - zwei Verletzte

Zwischen Tussenhausen und Mattsies hat es am Donnerstag einen schweren Unfall gegeben. Zwei Menschen wurden dabei verletzt.

22.04.2022 | Stand: 14:13 Uhr

Auf der Verbindungsstraße zwischen Tussenhausen und Mattsies (Landkreis Unterallgäu) hat es am Donnerstagabend einen schweren Unfall gegeben, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilt, sind zwei Autos aus noch unbekannter Ursache frontal miteinander kollidiert.

Unfall bei Tussenhausen im Unterallgäu: Zwei Verletzte

Bei dem Zusammenstoß wurde eine 28-jährige Autofahrerin in ihr Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde schwer verletzt und mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs wurde ebenfalls verletzt und mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro. In die Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger einbezogen.

