Schwierige Haushaltslage in Memmingen: Madlenerhaus kommt auf die Warteliste

Pläne für die Restaurierung des Künstlerhauses in Memmingen liegen vor. Offen ist, wann sie umgesetzt werden. Denn bei der Finanzierung sieht's ganz anders aus.

04.12.2022 | Stand: 18:00 Uhr

In das Madlenerhaus im Stadtteil Amendingen werden so schnell keine jungen Künstlerinnen und Künstler einziehen. Wie berichtet gibt es Pläne, nach der Sanierung im denkmalgeschützten einstigen Wohnhaus des Malers Josef Madlener (1881 - 1967) nicht nur kleinere Ausstellungen, sondern auch Stipendiaten unterzubringen. Wegen der schwierigen Haushaltslage befindet sich das Projekt aber erstmal in der Warteschleife. Dies teilt auf Nachfrage die Pressestelle der Stadt mit.

Haus des Malers Josef Madlener stammt aus dem Jahr 1913

Nach Auskunft von Hochbauamt und Kämmerei gibt es folgenden Sachstand: Mit Blick auf die nötigen Bauarbeiten – die Restaurierung und Sanierung der 1913 errichteten Künstlervilla – sind die Planungen fertiggestellt und die Vorbereitungen abgeschlossen. „Die Leistungsverzeichnisse liegen dem Hochbauamt versandfertig vor“, heißt es von der Pressestelle.

Das Geld fehlt: Stadt Memmingen stellt die Sanierung zurück

Ganz anders sieht es bei der Finanzierung aus: So hat die Stadt die Umsetzung „aufgrund der angespannten Haushaltslage“ auf unbestimmte Zeit verschoben. Laut Kämmerei ist eine Förderung über das Städtebauförderprogramm der Regierung von Schwaben nicht möglich. Daher werde derzeit eine weitere Fördermöglichkeit geprüft. Im Ergebnis steht aktuell nicht fest, wann die Sanierung des Madlenerhauses realisiert werden kann. „Frühestens wird mit einer Umsetzung der geplanten Maßnahme im Jahr 2024 zu rechnen sein, dies hängt jedoch von der Haushaltslage ab“, äußert sich dazu die Pressestelle. Zu einem früheren Zeitpunkt waren bei einer Kostenberechnung 960.000 Euro für das Bauvorhaben veranschlagt worden.

Wo Madlener malte, sollen in Zukunft wieder Künstler kreativ sein

Josef Madlener hat sein Haus der Stadt vermacht, in deren Besitz ging das Gebäude nach dem Tod der Tochter Julie Madlener im Jahr 1999 über. Für dieses Erbe wurde ein Konzept erarbeitet: Es sieht vor, Josef und Julie Madleners künstlerisches Wirken durch wechselnde Themenausstellungen aufzugreifen. Überdies sollten im Rahmen eines Stipendienprogramms junge Kunstschaffende für begrenzte Zeit in dem Haus wohnen und arbeiten können. (Mehr über das Konzept für die künftige Nutzung lesen Sie hier).

Zum einstigen Wohnhaus des Malers Josef Madlener gehört auch ein Garten, der sich zum Stadtpark Neue Welt hin erstreckt. Bild: Verena Kaulfersch (Archivfoto)

Josef Madlener war als Künstler über Memmingen hinaus bekannt - dabei war er weit mehr als der Maler der Schwäbischen Weihnacht.