Auch wegen "besorgniserregender Zunahme von Zivilisationskrankheiten": Kneippsche Naturheilverfahren haben enormes Potenzial

Mehrfach landete er vor Gericht, weil er Menschen mit einfachen Methoden heilte. Heute hilft Sebastian Kneipps Therapie Menschen auf der ganzen Welt.

14.05.2021 | Stand: 14:40 Uhr

"Kneipp hat ein Gesundheitssystem hinterlassen, mit dem es jedem leicht fallen sollte, die eigene Gesundheit zu fördern und Krankheiten zu verhindern." Und: "Klimawandel und Gefahren durch Pandemien zeigen, wie wichtig ein gesundheitsorientierter Lebensstil nach allen Säulen Kneipps unter Wahrung der ökologischen Ressourcen ist." Beides sagt Thomas Hilzensauer, Bundesgeschäftsführer des Kneipp-Bundes mit Sitz in Bad Wörishofen. Mit ihm haben wir darüber gesprochen, warum die Ideen von Pfarrer Sebastian Kneipp (1821 bis 1897), der aus dem Unterallgäu stammt, auch heute noch aktuell sind - vielleicht mehr denn je.

Herr Hilzensauer, wo im Unteralläu hat Sebastian Kneipp gearbeitet?

Thomas Hilzensauer: Eine wichtige Rolle spielt Bad Grönenbach. Dort erhält Sebastian Kneipp in den Jahren 1842/43 von seinem Gönner Matthias Merkle Lateinunterricht. 1853 kommt der junge Kaplan Kneipp nach Boos bei Memmingen, kuriert dort Cholerakranke. 1854 folgt die Versetzung nach Augsburg und ab 1855 wirkt Kneipp in Wörishofen.

Warum ist das Kneippen, das ja nur ein Teil seiner Therapie war, heute immer noch so gefragt?

Kneipps Gesundheitskonzept wurde stetig und auf Basis neuester wissenschaftlicher Forschungsergebnisse weiterentwickelt und umfasst heute fünf Elemente: Wasser, Bewegung, Ernährung, Heilpflanzen und Lebensordnung. Hinter diesem ganzheitlichen Ansatz verbirgt sich die Erkenntnis, dass ein richtig funktionierendes Immunsystem, eine umfassende körperliche Fitness und eine gute Stressresistenz wichtig für die Selbstheilungskräfte sind, mit denen die Widerstandsfähigkeit gestärkt wird.

Viele Menschen denken über Gesundheit erst nach, wenn es an ihr fehlt. Dabei hat uns Kneipp ein Gesundheitssystem hinterlassen, mit dem es jedem leicht fallen sollte, die eigene Gesundheit zu fördern und Krankheiten zu verhindern. Kneipp-Anlagen liegen voll im Trend, Anlagen entstehen an vielen Orten. Gerade erst ist ein neues Buch des früheren Bad Wörishofer Stadtbaumeisters Klaus Bienstock erschienen, in dem er detaillierte Ratschläge und Anleitungen zum Bau von Wassertretbecken gibt.

Warum ist Kneipps Lehre heute noch immer aktuell?

Die Kneippschen Naturheilverfahren haben besonders im Hinblick auf die besorgniserregende Zunahme der sogenannten Zivilisationskrankheiten ein enormes Potenzial – die Menschen spüren wieder, dass sie selbst verantwortlich für ihre Gesundheit sind. Bei bereits bestehenden Krankheitsbildern sollte aber stets zwingend mit dem behandelnden Arzt Rücksprache gehalten werden. So kann die naturheilkundlich erweiterte Medizin aber einen Beitrag dazu leisten, das steigende Bedürfnis der Menschen nach sanfter, natürlicher Medizin zu unterstützen, indem sie bei ihren Empfehlungen auch auf naturheilkundliche Maßnahmen zurückgreift und eine ganzheitliche Betrachtung des Menschen vornimmt.

Man weiß mittlerweile, dass sich ein geordneter, regelmäßiger Lebensstil nach Kneipp positiv auf den Erhalt der Gesundheit auswirkt.

Zu Kneipps Lebzeiten war er zumindest bei vielen Ärzten und Apothekern nicht gern gesehen, oder?

Kneipp musste sich mehrfach vor Gericht verantworten, erstmals während seiner Zeit als Kaplan in Boos. Der Arzt Dr. Mannheimer aus Fellheim, in der Nähe von Boos, wo der 32-jährige Kaplan Kneipp tätig war und Cholerakranke behandelte, und Apotheker Semmelbauer aus Babenhausen, nördlich von Memmingen, zeigten den jungen Pfarrer im Jahr 1854 wegen „Gewerbebeeinträchtigung durch die Wasserkur“ an. Sogar der Vorwurf einer Kindestötung wurde erhoben. In der Verhandlung vor Gericht wurde Kneipp zu einer geringen Geldstrafe verurteilt. Weitere Anzeigen von Seiten der Ärzteschaft folgten bis zur Aufhebung des Kurierverbots im Jahr 1869.

Wie kam Kneipp auf die Idee, dass mit kaltem Wasser Krankheiten geheilt oder gelindert werden können?

1849 belegte Kneipp ein Sommersemester der Philosophie an der Universität München, erkrankte an Tuberkulose und wurde zusehends schwächer. In der Hofbibliothek entdeckte er ein Buch des Arztes Johann Siegemund Hahn (1696 bis 1771), in dem die Wirkung von Kaltwasseranwendung dargestellt wird. Als er im November zum weiteren Theologiestudium nach Dillingen zurückkehrte, beschloss er, sich mit den im Buch beschriebenen kurzen Vollbädern in der Donau selbst zu behandeln. Die Anwendungen waren erfolgreich und Kneipp wieder vollständig gesund.

Ist seine Vorgehensweise heute wissenschaftlich belegt?

Während in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Kneipptherapie als wissenschaftlich gut untersucht galt, sind nach der heutigen Sichtweise klinische Studien an Patienten im Sinne der Evidence based Medicine notwendig. Hierzu besteht für die Kneippsche Hydrotherapie Nachholbedarf: Es ist ungeklärt, wie lange eine Wasserkur bei verschiedenen Krankheiten durchgeführt werden muss, um gut zu wirken, wie häufig die Anwendungen fortgesetzt werden müssen, um den Erfolg herbeizuführen bzw. zu erhalten, und welche Anwendungen an welchen Körperteilen eventuell besonders vorteilhaft sind.

Deutlich besser untersucht sind bestimmte Ernährungsweisen und Ernährungsumstellungen, gesundheitssportliche Programme, Mind-Body-Programme wie Entspannungsverfahren. Es scheint plausibel, dass gleichzeitig durchgeführte Programme mit mehreren Naturheilverfahren noch viel wirksamer sind – hierzu liegen aber nur wenige Studien über kombinierte Programme aus Ernährung, Bewegung und Ordnung vor.

Mit einfachen Studien zu bestimmten Anwendungen wie Kohlblattauflagen bei Arthrose des Kniegelenks konnten die volksmedizinischen Erfahrungen bestätigt werden. Gerade an diesem letzten Beispiel zeigt sich aber ein aktuelles Dilemma: Es handelt sich ja um jahrhundertealte, traditionell bewährte Heilverfahren oder auch Hausmittel. Für deren klinischen Wirksamkeitsnachweis fehlen aber meist Auftraggeber, die diese Forschung finanzieren und damit dazu beitragen, dass die alten Hausmittel in der Praxis der modernen Medizin angemessen Berücksichtigung finden. Staatlicherseits gibt es keinerlei Förderung von solchen klinischen Studien, während alle möglichen Laborstudien - auch solche mit irgendwelchen Heilpflanzen – durchaus gefördert werden – in der vagen Hoffnung, daraus chemische Substanzen für neue chemische Arzneimittel zu finden.

In einer von 2010 bis 2015 durchgeführten Kneipp-Pflegestudie wurde gezeigt, dass Kneippsche Naturheilverfahren gut in den Pflegealltag integrierbar sind und sich positiv auf die Gesundheit von Pflegebedürftigen und Pflegenden auswirken können. In den „Vom Kneipp-Bund e.V. anerkannten Senioreneinrichtungen“ wurden laut Studie weniger Bedarfsmedikamente als in den anderen Pflegeheimen eingesetzt, herausforderndes Verhalten von demenzkranken Menschen kam mit naturheilkundlichen Maßnahmen seltener vor. Dies kann wiederum das Stressniveau bei Pflegekräften senken. Eine hohe Anwendungsfrequenz von gesundheitsfördernden Maßnahmen im Pflegealltag kann die Lebensqualität und die Gesundheit von Bewohnern in Seniorenwohnheimen verbessern und die Belastung von Pflegenden verringern.

Welchen Stellenwert hat Kneipp heute für das Unterallgäu?

Der Stellenwert für das Unterallgäu ist enorm. Der Landkreis nennt sich ja auch Kneippland Unterallgäu. Die drei Kneipp-Kurorte Bad Wörishofen, Ottobeuren und Bad Grönenbach generieren einen Großteil der gesundheitstouristischen Wertschöpfung im Landkreis. Allein Bad Wörishofen zählt pro Jahr nahezu 700 000 Übernachtungen, von denen eine Vielzahl auf das Interesse an Kneipp zurückzuführen ist. Für die Allgäuer Kneippkurorte spielt seine Naturheillehre ebenfalls eine gewichtige Rolle.

Wie hat Kneipps Lehre bis heute überleben können?

Das Kneippen mit seinen fünf Elementen entfaltet seit über 150 Jahren Bedeutung auf wichtigen Ebenen: einmal als Grundlage einer gesunden Lebensweise, die die Menschen im beruflichen und privaten Alltag zum eigenverantwortlichen Erhalt ihrer Gesundheit befähigt – was auch in den Kneipp-Vereinen vermittelt wird. Und auch als in staatlichen Heilbädern und Kurorten nach Kneipp erfolgreich angewendetes Therapiekonzept in der Rehabilitation und der Sekundärprävention.

Nochn zu Kneipps Lebzeiten wurde 1890 der Stamm-Kneipp-Verein gegründet, 1894 der Kneipp-Ärztebund und kurz nach Kneipps Tod im Jahr 1897 der Kneipp-Bund. Alle Organisationen bestehen bis heute und sind die Träger des Kneippschen Naturheilverfahrens. Mehr als 160.000 Mitglieder in den Vereinen sind der Garant für den Bestand und die Weiterentwicklung der Kneippschen Lehre.

Mit dem nachhaltigen Potenzial der Kneippschen Lehre können die Gesundheitssysteme im präventiven Bereich weiterentwickelt und finanziell entlastet werden. Klimawandel und Gefahren durch Pandemien zeigen, wie wichtig ein gesundheitsorientierter Lebensstil nach allen Säulen Kneipps unter Wahrung der ökologischen Ressourcen ist. Es beweist sich zudem, dass neben allen individuellen Aspekten auch die gesamtgesellschaftlichen Bedürfnisse elementar wichtig sind. Die soziale Komponente der Lebensordnung nach Kneipp wird in den 500 Kneipp-Vereinen, den weit über 70 in den Bundesländern nach Kneipp anerkannten Heilbädern und Kurorten und in der Stadt Bad Wörishofen aktiv gelebt: Jeder von uns, der oder die den Kneippschen Grundsätzen ein Gesicht gibt, trägt dazu bei, dass es ihm, ihr und auch anderen besser geht.