Gebraucht, günstig und gefragt - Secondhand-Shopping in Memmingen

Secondhand-Läden erfreuen sich großer Beliebtheit. Bei vielen Geschäften in Memmingen steigen Kleiderspenden und Besuchszahlen. Woran das liegt.

Beim Kleiderkauf auf Nachhaltigkeit zu setzen, liegt im Trend. Secondhand-Läden erleben in den vergangenen Jahren immer mehr Zuspruch. In den vergangenen Wochen gibt es einen besonders starken Kundenzuwachs: Der Krieg in der Ukraine macht sich auch in den Gebrauchtwaren-Läden bemerkbar – sowohl bei den Kundinnen und Kunden als auch bei den Kleiderspenden.

BRK-Kleiderladen: „Unbedingt merken wir den Zuwachs an Kunden aus der Ukraine“, sagt Veronika Paul-Weber vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK). Sie könne allerdings keine genauen Zahlen dazu nennen. Die 64-Jährige koordiniert die fünf Läden des BRK in Memmingen und dem Unterallgäu.

BRK-Laden in Memmingen: Neue Kleidung für Geflüchtete ist kostenlos

„Für die Geflüchteten ist eine Erstausstattung umsonst. Sie können sich fünf Teile im Wert von 30 Euro heraussuchen“, erklärt Paul-Weber. Damit die Ukrainerinnen und Ukrainer das Angebot nutzen können, müssen sie sich ausweisen. „Daher bemerken wir schon, dass auch dadurch die Nachfrage steigt.“

Dennoch herrscht bei den gemeinnützigen Einrichtungen kein Mangel: „Im Gegenteil, es gibt unglaublich viele Kleiderspenden zurzeit.“ Das freut die 64-Jährige zwar, aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kämen gar nicht mehr hinterher mit dem Durchsehen der Waren.

Kleiderspende sollte in einen Wäschekorb passen

„Aktuell ist es am besten, Kleiderspenden im Umfang eines Wäschekorbs oder einer Bananenkiste abzugeben“, rät Paul-Weber. Die abgegebene Kleidung sollte gewaschen und sauber sein. „Und auf jeden Fall modisch tragbar.“

Die Koordinatorin bemerkt – nicht erst seit dem Ukraine-Krieg – seit Jahren einen Zuwachs an Personen, die gerne in Secondhand-Läden einkaufen. „Da kommt jeder, von der Ärztin bis zum Hartz IV-Empfänger“, sagt sie.

Im Kaufhaus des Diakonischen Werks in Memmingen begutachtet Monika Mücke ein Hemd. In den vergangenen Jahren spenden zunehmend mehr Leute gebrauchte Kleidung. Bild: Theresa Osterried

Kaufhaus des Diakonischen Werkes: „Die Menge der Kleiderspenden hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen“, sagt auch Anke Rabus, Leiterin des Kaufhauses des Diakonischen Werkes in Memmingen. Es werde auf dem Modemarkt immer mehr konsumiert und billig produziert – und diese Entwicklung komme genauso auf dem Secondhand-Markt an. „Wir bekommen immer mehr Klamotten von geringer Qualität“, sagt sie.

Gegen Wegwerfmentalität und Fast Fashion

Auch sie beobachtet, dass immer mehr Menschen zum Secondhand-Shoppen gehen. „Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Umweltschutz wird vielen Menschen zunehmend wichtiger. Diese Wegwerfmentalität wollen viele nicht mehr leben“, beobachtet die Leiterin.

Gleichzeitig gebe es viele Personen, die auf das gemeinnützige Angebot angewiesen sind, weil sie sich den Einkauf in anderen Häusern nicht leisten könnten. „Für uns sind beide Gruppen wichtig“, betont Rabus.

Einen steigenden Zulauf der Geflüchteten aus der Ukraine bemerkt Rabus ebenfalls: „Es kommen tatsächlich mehr Kunden.“ Im Kaufhaus des Diakonischen Werks erhalten geflüchtete Personen Gutscheine für eine Grundausstattung. „Wichtig ist in diesem Zusammenhang aber, die vielen anderen Menschen nicht zu vergessen, die aus anderen Kriegsgebieten zu uns kommen“, sagt sie.

Flohmarkt Pi-Pa-Po: Im Flohmarkt des Katholischen Vereins für soziale Dienste Memmingen und Unterallgäu (SKM) ist laut Renate Frey dagegen kein Zuwachs durch Menschen aus der Ukraine bemerkbar. Der Laden hat im Sommer nach einem Umzug in die Kuttelgasse wieder eröffnet. Sie vermutet, dass er deswegen noch nicht so bekannt ist. „Trotzdem läuft es sehr gut im neuen Geschäft. Wir können im Moment allerdings nur zweimal in der Woche öffnen, weil uns Helferinnen und Helfer fehlen.“

Dass der Laden gut gefüllt bleibt, ist auch hier keine Sorge. „Allerdings schon seit Beginn der Corona-Pandemie. Die Leute hatten wahrscheinlich mehr Zeit ihre Schränke auszumisten.“

