Sehr bekannt und erfolgreich: Wie bei "Joy of Voice" alles anfing

Angelika Maier gründete vor fast 20 Jahren die Gesangs- und Bühnenschule „Joy of Voice“. Seither hat sie mit ihrer Künstlergruppe große Erfolge gefeiert.

01.07.2022 | Stand: 15:00 Uhr

In unserer Region hat die Freude am Gesang einen Namen: „Joy of Voice“. Unter diesem gründete Angelika Maier im Jahr 2003 ihre Gesangs- und Bühnenschule an ihrem Wohnort in Aitrach. Hinter „Joy of Voice“ steht ein rund sechzigköpfiges Ensemble sowie mehrere Solisten. Sie alle begannen ihren musikalischen Weg in der kleinen baden-württembergischen Gemeinde jenseits der Iller. Einige von ihnen sind bereits in verschiedenen Musical-Produktionen und auf diversen Bühnen in ganz Deutschland und darüber hinaus zu sehen – sogar am Entscheid für den Nachwuchs-Eurovision Song Contest (ESC) nimmt eines ihrer Musiktalente teil.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.