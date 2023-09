Selbsthilfegruppe macht sich in Legau für bessere Bushaltestelle stark

Nach einer spontanen Protest-Aktion in Legau bahnt sich nun eine Lösung für die Haltestelle an. Warum die Gruppe "Stark" zu diesem Mittel greifen musste.

14.09.2023 | Stand: 12:43 Uhr

Bereits vor mehr als einem halben Jahr hatte die Selbsthilfegruppe für Menschen mit Psychiatrie-Erfahrung „Stark“ an die Gemeinde Legau einen Antrag gestellt, für die bis zu 20 täglich auf den Bus wartenden Menschen an der Haltestelle am Rathaus einen besseren Wetterschutz zu errichten. Passiert sei bislang nichts, sagt Beppo Haller. Daher habe „Stark“ nun den Druck erhöhen müssen, damit etwas passiert, bevor es Winter wird, so der Koordinator der Gruppe, der 15 Jahre lang Leiter der Behinderteneinrichtung von Regens Wagner in Lautrach war. Nach einer spontanen Aktion könnte sich nun aber eine Lösung anbahnen.

