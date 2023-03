„Music Show in Concert“: 1800 sahen eine fernsehreife Show

„Music Show in Concert“: Mehr als 120 Musiker, Tänzerinnen und Sänger präsentierten in der Stadthalle Memmingen zwei Abende voller Dynamik, Rhythmus und bunter Lichtshow.

29.03.2023 | Stand: 16:02 Uhr

Es sind zwei besondere Abende in der Stadthalle gewesen: „Music Show in Concert“ mit je 900 Zuschauern. Diese genossen fast vier Stunden Musical-Melodien, Tanz, Solisten- und Chor-Gesang, bereichert mit aufwendigen Kostümen der Gesangs- und Bühnenschule Joy of Voice Stage Art von Angelika Maier aus Aitrach und Bliems Bunte Bühne aus Leutkirch. Veranstalter der Abende war die Musikkapelle Maria Steinbach unter dem Dirigat von Franz-Anton Mayer, mit amüsanter Moderation durch Vorstand Franz Berchtold.

Es war ein Stimmungs- und Musical-Feuerwerk voller Dynamik, Rhythmus und bunter Lichtshow, mit vielen Effekten und Acts auf der Stadthallenbühne. Die Kapelle aus Maria Steinbach verstand es, die oft gar nicht einfachen Parts zu intonieren. Man spürte den großen Spaß der mehr als 120 Akteure.

Angelika Maier von Joy of Voice: Alle Generationen auf der Bühne

Angelika Maier versteht es, alle Generationen zusammen auf die Bühne zu bringen. Da ist rechts der klassische Chor Joy of Voice, da sind die rund 30 Young-Stars, die von Katrin Huemer trainiert und vorbereitet werden, zum Beispiel als rollschuhfahrende, blinkende Kids bei Starlight-Express, da sind die Solisten jeden Alters, die einzeln oder zusammen im Rampenlicht stehen.

Musikkapelle Maria Steinbach hatte eingeladen

Auch bei der Musikkapelle Maria Steinbach traten immer wieder Solisten in den Vordergrund, ebenfalls voller Herzblut für das Besondere, in Harmonie mit den Registern. Schon 2016 gab es ein ähnliches Projekt: Musikkapelle trifft auf Show, Tanz und Gesang. 2023 war es eine fernsehreife Show in der Stadthalle Memmingen.

Um nur einige Namen der Konzertabende zu nennen: Franziska (Barcelona, Zellenblocktango) und ihre Schwägerin Nadine Moosherr (Musical Elisabeth) singen ebenso wundervoll-anmutig wie Larissa Schmid und Julia Berchtold als Eisköniginnen, Karl-Heinz Sroka brilliert mit dem spanischen Lied Granada und Jonny Wanner kommt als Aladdin authentisch-orientalisch. Insgesamt standen 45 Solisten aus der Schule von Angelika Maier, 23 Frauen und 22 Männer jeden Alters, auf der Bühne. Die Choreografien, auch für Bliems Bunte Bühne, sind seit vielen Jahren aus der Feder von Gabi Lipp, Sängerin und Tänzerin aus Leutkirch.

Starlight-Express, Aladdin, König der Löwen, Bulesque

Das Publikum zeigte immer wieder seine Begeisterung durch Beifall, besonders beim bewegten und blinkend-leuchtenden Starlight-Express, bei den anmutig-glitzernden Bauchtänzerinnen rund um Aladdin, wo auch ein menschliches Kamel mit Sinn für Humor auftrat, aber auch bei König der Löwen, als viele lustige Tiere umhertobten. Fulminant entspannt zeigten sich die Animier-Damen bei Burlesque und die raffiniert-verruchten Weiber im Zellenblocktango. Wunderbar schauderhaft der Anblick der Zombies, die für den Tanz der Vampire durch den Besucherraum zur Bühne krochen, um dort ihren Professor zu lynchen.

Eine professionelle und energiegeladene Show, immer im Einklang mit den rund 50 Musikanten im Hintergrund, die für den perfekten Sound zu den Acts vor ihnen sorgten. Diese außergewöhnlichen Concert-and-Show-Abende bleiben sicher unvergesslich – für die Darsteller, wie auch für deren Gäste. Eine große Geste der Akteure: Sie spenden den Reinerlös der Shows den Salvatorianerinnen, einer internationalen katholischen Ordensgemeinschaft, die damit den Erdbebenopfern in Syrien helfen möchten.