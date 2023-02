Diese Erfahrungen haben junge Menschen nachts in Memmingen gemacht

Nachts allein nach Hause gehen? Für die einen kein Problem, für die anderen unvorstellbar. So sehen junge Memminger die Sicherheitslage in der Stadt.

Viele Menschen haben allein im Dunkeln ein mulmiges Gefühl. Wir haben in der Innenstadt nachgefragt: Fühlen Sie sich in Memmingen nachts unwohl? Wo und warum? Haben Sie schon mal schlechte Erfahrungen gemacht? Und was tun Sie, um sich selbst zu schützen? (Hier kommen Sie zu unserer Online-Umfrage)

"Er hat versucht, mich am Arm festzuhalten"

Franziska Steinhauser (28) Bild: Luca Riedisser

Franziska Steinhauser, 28, Bad Grönenbach: „Eine Freundin und ich waren auf einer Party in der Innenstadt. Schon dort hat ein Typ sie belästigt. Als wir danach zum Auto gegangen sind, ist er uns gefolgt. Auch wenn wir zu zweit waren, war die Situation mehr als unheimlich. Er hat versucht, mich am Arm festzuhalten. Zum Glück haben Leute von der Party gehört, was los war und uns geholfen. Sie haben uns dann auch zum Auto begleitet.“

"Ich habe das Handy immer griffbereit"

Mirella Scorrano (20) Bild: Luca Riedisser

Mirella Scorrano, 20, Babenhausen: „Wenn wir in Memmingen unterwegs sind, bin ich nie alleine. Mein Freund ist dabei, oder ich parke das Auto nah an der Bar. Außerdem sage ich meinen Eltern immer, wo ich unterwegs bin und habe das Handy griffbereit. Gerade am Schrannenplatz oder am Bahnhof würde ich nicht allein sein wollen. Dort sind oft betrunkene Leute, bei denen man nicht einschätzen kann, was sie als nächstes tun.“

"Ich habe noch nie negative Erfahrungen gemacht"

Manuel Simon (31) Bild: Luca Riedisser

Manuel Simon, 31, Memmingen: „Ich persönlich fühle mich in Memmingen sehr sicher. Ich habe noch nie negative Erfahrungen gemacht – und ich wohne am Bahnhof. Im Verhältnis zur Größe der Stadt ist auch viel Polizei unterwegs. Wenn ich in einer Großstadt wie Berlin nachts allein wäre, hätte ich vielleicht ein mulmiges Gefühl, aber nicht hier. Bei Frauen ist das etwas anderes. Da passiert auch an Orten etwas, wo man es nicht erwarten würde.“

"Ich hatte eine Riesenangst"

Paula Wimmer (27) Bild: Luca Riedisser

Paula Wimmer, 27, Memmingen: „Früher habe ich beim Barfüßer gearbeitet und ein Mal saßen wir nach Feierabend noch bis circa 2 Uhr nachts. Auf dem Heimweg – ich habe damals am Marktplatz gewohnt – ist mir ein Mann hinterhergelaufen und hat gerufen, ob ich nicht mit ihm mitkommen wolle. Ich hatte eine Riesenangst und hab mich gleichzeitig nicht getraut, ins Haus zu gehen, weil er sonst gewusst hätte, wo ich wohne. Ich habe einen Umweg gemacht und zum Glück war er irgendwann weg.“

"Als Mann muss man sich nicht so große Sorgen machen"

Andreas Krüger (31) Bild: Luca Riedisser

Andreas Krüger, 31, Memmingen: „In Memmingen habe ich keine Angst, egal, wie dunkel es ist. Als Mann muss man sich da – denke ich – nicht so große Sorgen machen. Frauen werden schon öfter dumm von der Seite angemacht. Was das angeht, könnte man die Stadt ein bisschen sicherer gestalten. In manchen Städten müssen Frauen in einer Bar zum Beispiel nur ,Wo ist Luisa?’ sagen. Das ist eine Art Codewort. Dann weiß jeder, dass sie Hilfe brauchen. Das ist in Memmingen leider nicht so verbreitet."

