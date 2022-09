Zwischen Sofort-Zahlung und Haftbefehl: Wenn die Polizei eine Sicherheitsleistung verlangt

Die Polizei in Memmingen muss in bestimmten Fällen Sicherheitsleistungen verlangen. Oft passiert das auf A7, A96 und am Flughafen. Was es damit auf sich hat.

01.09.2022 | Stand: 18:16 Uhr

Auf den Autobahnen rund um Memmingen müssen sie immer wieder gezahlt werden. Am Flughafen Memmingen ebenso. Aber auch in anderen Situationen, in denen die Polizei beteiligt ist: Sicherheitsleistungen. Fast täglich ist davon in unserer Zeitung zu lesen. Etwa am Montag, als ein Wohnsitzloser in Babenhausen eine 86-Jährige angriff, bei der er vorübergehend wohnen durfte. Er musste 1000 Euro Sicherheitsleistung bezahlen.

Wer muss wann eine Sicherheitsleistung zahlen?

Sie werden vor allem von Menschen verlangt, die im Ausland leben und während eines Aufenthalts in Deutschland mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. So soll sichergestellt werden, dass der deutsche Staat seiner Strafverfolgung nachkommen kann, sagt Holger Stabik, Pressesprecher Polizeipräsidium Schwaben Süd/West. Denn wenn die Beschuldigten erst mal zurück im Ausland sind, ist das nicht mehr so einfach möglich. Doch Sicherheitsleistungen können auch von Menschen verlangt werden, die zwar in Deutschland leben, aber keinen festen Wohnsitz haben.

Beispiel von der Autobahn: Eine Fahrerin aus der Schweiz überholt im Überholverbot eine Polizeistreife. Die Beamten halten die Frau an. Käme sie aus Deutschland und hätte hier einen festen Wohnsitz, wäre der Fall klar: Sie würde Post bekommen und müsste ein Bußgeld zahlen. 70 Euro sind für das verbotene Überholen fällig. Da die Fahrerin aus der Schweiz kommt, muss sie das Geld aber direkt zahlen. Als Sicherheitsleistung. Legt sie Widerspruch ein und bekommt Recht, erhält sie das Geld zurück. Ansonsten bekommt es der Freistaat. (Lesen Sie auch: Polizei kontrolliert über 40 Wohnmobile und Wohnwagen auf der A7 bei Bad Grönenbach)

Beispiel vom Flughafen Memmingen: Komplexere Fälle gibt es am Flughafen Memmingen. Ein Beispiel: Ein Mann, der in Südamerika lebt, will gleich in einen Flieger steigen. Zuvor wird er kontrolliert. Die Polizisten finden einige Gramm Marihuana. Sie leiten ein Strafverfahren ein. Weil sie nicht wissen, ob er auf Post aus Deutschland reagieren und seine Strafe bezahlen würde, müssen die Beamten sofort handeln. Sie rufen die Staatsanwaltschaft an, schildern den Fall. Die entscheidet, ob eine Strafe festgelegt wird. Und wie hoch sie sein soll, das ist auch von der Schwere der Tat abhängig. 450 Euro wären im geschilderten Fall realistisch, sagt Stabik. Das müsste der Mann dann sofort bezahlen. Danach dürfte er ausreisen.

Bekommen Beschuldigte das Geld zurück?

Später werden diese Fälle von der Staatsanwaltschaft noch einmal überprüft. Nun gibt es drei Möglichkeiten: Der Vorwurf ist nichtig, in unserem Beispiel würde der Südamerikaner dann sein Geld zurückerhalten. Der Vorwurf ist richtig, das Geld fließt in die Staatskasse. Der Vorwurf ist schwerwiegender als zunächst angenommen und erfordert eine höhere Geldstrafe: Dann wird der Beschuldigte per Post aufgefordert, den restlichen Betrag zu zahlen. Macht er das nicht, wird ein Haftbefehl ausgestellt: Sollte der Mann dann wieder einmal in Deutschland sein und erwischt werden, klicken die Handschellen.

Der Beschuldigte kann nicht zahlen. Und nun?

Wenn der Mann nicht über 450 Euro verfügt, weder in bar noch auf dem Konto, muss er so viel zahlen, wie er kann. Dann darf er in den Flieger steigen. Per Post wird er später aufgefordert, den Restbetrag zu begleichen. Kommt er dem nicht nach, wird ein Haftbefehl ausgestellt, der beim nächsten Besuch in Deutschland vollstreckt wird.

Eine Ausnahme kann bei ausländischen Lkw-Fahrern gemacht werden, zum Beispiel, wenn die Polizei während einer Kontrolle feststellt, dass gegen die Regeln der Lenk- und Ruhezeiten verstoßen wurde. Die Beamten können die Weiterfahrt so lange untersagen, bis die komplette Sicherheitsleistung gezahlt ist. Viele Fahrer hätten deshalb mittlerweile Kreditkarten dabei, die von ihrem Arbeitgeber kurzfristig mit dem entsprechenden Betrag aufgeladen werden können.

Was passiert, wenn man nicht genug Geld dabei hat?

Wenn jemand kein Geld dabei hat, die Sicherheitsleistung also nicht in bar zahlen kann, sei das kein großes Problem, sagt Stabik. Die Polizei ermögliche es Beschuldigten, zu einem Geldautomaten zu fahren. Aber auch Kartenzahlung sei am Streifenwagen möglich.

Wann reicht eine Sicherheitsleistung nicht mehr?

Das ist bei Taten der Fall, die so gravierend sind, dass sie in einer Freiheitsstrafe münden könnten. Dann entscheidet die Staatsanwaltschaft, ob ein Beschuldigter in Untersuchungshaft genommen werden muss. Das könnte dann der Fall sein, wenn die Gefahr absehbar ist, dass ein Täter nicht mehr nach Deutschland zurückkommen würde.

Was passiert mit den Sicherheitsleistungen?

Sie landen in der Staatskasse des Freistaates. Im vergangenen Jahr wurden in Bayern alleine im Straßenverkehr Sicherheitsleistungen von 4,3 Millionen Euro erhoben, sagt Stabik.

