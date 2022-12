Diese Memmingerin besucht mit ihrem Pony ehrenamtlich Altenheime

Elke Schneider besucht in Memmingen mit Minishetty Daisy das ganze Jahr über zum Beispiel Pflege- und Senioreneinrichtungen. Warum ihr das so am Herzen liegt.

15.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Wenn Pony Daisy in den Fahrstuhl einsteigt, dann ist das Tier mit Besitzerin Elke Schneider auf einer besonderen Mission. Die Beiden besuchen zum Beispiel Pflege- und Seniorenheime. Was es mit diesem ehrenamtlichen Engagement auf sich hat, erzählt Elke Schneider im Gespräch mit unserer Redaktion.

Ihre Faszination für das Reiten

Elke Schneider wurde in Frankfurt am Main (Hessen) geboren. Seit eineinhalb Jahren lebt sie in Memmingen. Die 46-Jährige ist Rettungssanitäterin. „Ich habe schon mit meinem fünften Lebensjahr begonnen, zu reiten. Mit 13 Jahren hatte ich mein erstes eignes Pony. Ich bin Reitwart und Pferdephysiotherapeutin. Eigentlich habe ich Tierarzthelferin gelernt und als solche auch hauptberuflich gearbeitet“, erzählt sie. Im Jahr 2004 war sie mit der holländischen Nationalmannschaft unterwegs. Bevor sie nach Memmingen kam, lebte sie zwölf Jahre lang in Baden-Württemberg, bei Ravensburg, wo sie unter anderem auch die Sanitätsreiterstaffel der Malteser ehrenamtlich leitete, erzählt Schneider weiter.

So entstand die Idee für Besuche mit den Tieren

Dort sei sie auch immer durch eine Wohnanlage geritten. Viele der Bewohner hätte das gefreut und so hat sich der Gedanke der Besuche mit den Tieren entwickelt. Das war im Jahr 2013. Ob im Hospiz in Friedrichshafen, im Lebenszentrum Ottobeuren, im Bürgerstift Memmingen, als Nikolaus oder auch als Wunsch zu einem privaten Besuch: „Es bringt den Menschen so viel Freude“, berichtet die 46-Jährige. Lange Zeit war wegen der Corona-Pandemie nichts möglich. Doch jetzt sind Elke Schneider und Pony Daisy wieder im „ehrenamtlichen Einsatz“. Neben dem Minishetty besitzt Schneider noch einen Tinker namens Nemo. Er ist zehn Jahre alt, hat bei Besuchen ebenso schon viel Routine. „Passt aber leider nicht in den Fahrstuhl“, scherzt Schneider.

Das ganze Jahr über unterwegs - ehrenamtlich

Daisy sei jetzt eineinhalb Jahre alt. Deswegen würden es die beiden bei den Besuchen – verteilt auf das ganze Jahr – auch ganz ruhig angehen lassen. Es gibt vor Ort keine Vorführungen. Das Pony ist „einfach mittendrin“, wird gestreichelt, gefüttert oder auch geputzt. „Es geht um das Haptische, also um das Anfassen“, zeigt Schneider auf. Obwohl das natürlich risikoreicher als eine Vorführung sei, bei der sie das Pony direkt unter Kontrolle habe. Tier bleibe Tier. Die Reaktionen auf das Pony seien großartig: „Plötzlich reagieren Wachkomapatienten. Das ist so toll“, gibt die 46-Jährige ein Beispiel.

Elke Schneider: "Heute haben wir eine neue Volkskrankheit: die Einsamkeit"

Warum dieses ehrenamtliche Engagement Elke Schneider so am Herzen liegt? „Es geht um die Generation in den Altenheimen, die Deutschland aufgebaut hat. Heute haben wir eine neue Volkskrankheit: die Einsamkeit“, sagt sie. Das merke sie auch in ihrem Job. Ehrenamt könne helfen. Dabei gehe es nicht um ein Windelwechseln, sondern um Zuhören, um Spielen oder Vorlesen. „Wenn sich jeder nur einmal im Monat zwei Stunden Zeit nehmen würde“, macht Schneider eine Rechnung auf, dann sei so manche Einsamkeit verflogen. „Bei den Besuchen wird man auch immer ein Stück geerdet“, gibt sie ihre Erfahrung weiter.

Gute Organisation vor jedem Besuch

Dennoch seien diese Besuche auch aufwändig. Die Tiere müssen geimpft sein, es braucht Hänger und Zugfahrzeug, die Anfahrt steht an. „Und man kann nicht jedes Pferd nehmen“, erklärt sie. Das sei ein wichtiger Punkt. „Ich bin eigentlich nur der Fahrer. Es geht nicht um meine Person. Alle Fragen nach Daisy, nicht nach Elke. Das ist auch richtig so, denn das Pony macht den Job“, so Elke Schneider und streichelt dem Minishetty zärtlich durch die Mähne.

