Sie kreieren für Memmingen einen „Freiheits-Gin“

Harald Wiedemann und Bernd Walcher aus Memmingen hatten eine Idee für die Rezeptur und die Gestaltung: Das steckt dahinter.

16.04.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Freiheit, Rechte, Miteinander und Feierlichkeiten beschäftigen derzeit wieder besonders. Der „Memminger Freiheitspreis 1525“ wird am 21. Mai an den Journalisten, Autor und Publizisten Professor Dr. Heribert Prantl verliehen. Ein feierlicher Akt, der ebenso beschäftigt. So auch Harald Wiedemann und Bernd Walcher vom Memminger Geschäft „GenussArt – Der Laden“.

Ein feierlicher Anlass, ein neuer Gin

„Wir haben anlässlich der bevorstehenden Freiheitspreisverleihung unseren eigenen Gin für diesen Anlass kreiert“, erzählt Wiedemann. Der Name: „Frei-sein-Gin 1525“. Die beiden Inhaber des Ladengeschäftes, das seit Oktober 2010 in der Kramerzunft beheimatet ist, wollten sich gerne einbringen. Freiheit, die Preisverleihung, der geplante „Markt der Möglichkeiten“ und Memmingen als Stadt der Freiheitsrechte: „Wir wollten einen Gin kreieren, der dazu außen und innen passt.“

Geschmacksproben wurden geschickt

Die Rezeptur wurde für die Beiden entwickelt. Geschmacksproben gingen zwischen der Firma Mampe aus Berlin und Memmingen hin und her – bis es passte. Der Geschmack beinhalte eine herbe Note, begleitet von einer „schönen Milde und Fruchtigkeit“. Es solle viel vereint werden, sodass der Gin für alle zugänglich sei, aber trotzdem einen eigenen Charakter habe. Erste Gespräche zur besonderen Kreation gab es im Januar dieses Jahres.

Doch der Geschmack ist noch nicht alles. Die Gin-Flasche ist entsprechend gestaltet – mit einem Siegel mit dem Memminger Mau. Zudem sind die Memminger Stadtfarben festgehalten.

Geschäft befindet sich in der Kramerzunft Memmingen

Abgerundet wird das Thema der Freiheit mit dem hiesigen Standort. „Unser Geschäft befindet sich ja auch noch in der Kramerzunft“, so Wiedemann. Dort fand die Versammlung der Bauern statt, in der sie die Forderungen in den „Zwölf Artikeln“ festlegten. Da seien sie wieder: die Themen Freiheit und Rechte.

Der Gin steht seit Ende März in den Regalen von „GenussArt – Der Laden“; eine Flasche fasst einen halben Liter. „Ein Drittel der 60 Flaschen, die wir geordert haben, ist schon weg“, erzählt Bernd Walcher. Es sei ein Produkt für die Memminger selbst, aber auch ein Mitbringsel aus Memmingen. „Wenn es gut läuft, nehmen wir diesen Gin in unser Sortiment auf“, so Harald Wiedemann.

