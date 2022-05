Sie sorgte für eine lebendige Partnerschaft zwischen Ottobeuren und Norcia

Die langjährige Vorsitzende des Partnerschaftsvereins und Trägerin der Bundesverdienstmedaille Edeltraud Winkler ist gestorben.

Von Brigitte Unglert-Meyer

18.05.2022 | Stand: 12:09 Uhr

Nach kurzer schwerer Krankheit ist die langjährige Vorsitzende des 1980 gegründeten Partnerschaftsvereins Ottobeuren – Norcia, Edeltraud Winkler, im Alter von 71 Jahren gestorben. „Sie war der Motor, die Stimme und das Gesicht des Vereins, in Ottobeuren wie auch in Norcia“, betont der Zweite Vorsitzende Herbert Bartenschlager. Nach ihrem Vereinsbeitritt 1985 war Winkler bald als stellvertretende Vorsitzende tätig. Seit 1990 führte sie den Verein bis zuletzt. Durch ihre Ausstrahlung, ihre Freude an der Begegnung und ihre fundierten Sprachfertigkeiten habe Winkler den Partnerschaftsverein maßgeblich geprägt.

