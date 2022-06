Sie verabschiedet sich vom Landestheater Schwaben in Memmingen

Anke Fonferek geht. Zuvor gibt es aber für die Zuschauer noch einen musikalischen Brief über das Leben und die Liebe. Mit dabei ist Pianistin Ekaterina Isachenko.

14.06.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Mit einem musikalischen Abschiedsbrief über das Leben und die Liebe beendet die Schauspielerin Anke Fonferek ihr Engagement am Landestheater Schwaben, um in der nächsten Spielzeit in Oberhausen beruflich neu Fuß zu fassen. Zwei Jahrzehnte lang gehörte die blonde Schöne mit der rauchigen Stimme aus dem hohen Norden – sie ist 1971 in Stralsund (in der ehemaligen DDR) geboren – zum Stammensemble. Die Aufführungen, die sie mit dem Titel „Ich seh´ den Mond und denk´ an Dich“ überschrieben hat, gibt sie noch bis 3. Juli zusammen mit der Sopranistin und Pianistin Ekaterina Isachenko zum Besten.

