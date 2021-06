Sieben Verkehrsunfälle in und um Memmingen am Dienstagnachmittag

Im Bereich Memmingen hatte die Autobahnpolizei am Dienstagnachmittag alle Hände voll zu tun: Gleich sieben Unfälle passierten auf den Autobahnen A7 und A96.

Mit insgesamt sieben Verkehrsunfällen hat es die Polizei im Raum Memmingen am Dienstagnachmittag zu tun gehabt. Wie die Polizei mitteilte, passierten im Bereich der Baustelle auf der A7 zwischen Illertissen und Altenstadt und auf der A96 im Bereich Memmingen gleich drei seitliche Zusammenstöße. Außerdem wurde die Front eines durchfahrenden Autos durch aufgewirbelte Steine beschädigt.

Autofahrerin kommt wegen Niesanfall mit Pkw von Straße ab

Auf der A7 in Fahrtrichtung Füssen kam eine 62-Jährige auf Höhe Fellheim wegen eines Niesanfalls nach rechts von der Straße ab und ihr Auto stieß mit einem Leitpfosten zusammen. Außerdem wurde auf der A96 in Fahrtrichtung München im Bereich Westerheim die Front eines Autos durch eine Plexiglasscheibe beschädigt, die auf der Fahrbahn lag.

In der Allgäuer Straße in Memmingen stießen zudem zwei Fahrzeuge stadtauswärts im Bereich der Anschlussstelle Memmingen-Süd seitlich zusammen, nachdem sich eine 34-Jährige aus Memmingen laut Polizei versehentlich falsch zur Auffahrt auf die A7 in Richtung Ulm eingeordnet hatte. Als die Frau mit ihrem Pkw dann aber geradeaus weiterfuhr, übersah sie den von hinten kommenden Wagen einer 75-Jährigen, woraufhin es zur Kollision kam.

Keine Verletzte bei den sieben Unfällen

Bei den Unfällen wurde niemand verletzt. Es entstand ein Schaden von insgesamt etwa 20.000 Euro.

