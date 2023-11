Hat die Signa-Insolvenz Auswirkungen für Galeria Karstadt in Memmingen?

Wie wirkt sich die Insolvenz des Mutterkonzerns Signa auf Galeria Karstadt Kaufhof aus? Diese Frage stellen sich auch die Menschen in Memmingen.

Von Memminger Zeitung

30.11.2023 | Stand: 07:19 Uhr

Beim Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof haben sich Unternehmensvertreter zunächst zurückhaltend zur Insolvenz der Signa Holding GmbH geäußert. "Die Situation hat im Moment nicht unmittelbar negative Auswirkungen auf Galeria. Wir werden den Ausgang dieses geordneten Verfahrens in Ruhe abwarten", hieß es am Mittwoch in Firmenkreisen. Jürgen Ettl, der Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Galeria, wollte sich auf Anfrage zunächst nicht äußern.

