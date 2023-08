"Skyline Park bei Nacht" soll diesmal reibungslos ablaufen

Wegen des enormen Besucheransturms zu "Skyline Park bei Nacht" gab es im Vorjahr auch Kritik an der Organisation. Parkchef Joachim Löwenthal hat reagiert.

08.08.2023 | Stand: 08:33 Uhr

Immer am Abend vor dem Feiertag "Mariä Himmelfahrt" am 15. August lädt der Skyline Park bei Rammingen zu einem der beliebtesten Events des Jahres: Skyline Park bei Nacht, das bedeutet Party bis Mitternacht im Skyline Park und als krönenden Abschluss ein spektakuläres Hochfeuerwerk. Knapp 20.000 Gäste stürmten im vergangenen August den Skyline Park, danach wurde teils heftige Kritik an der Organisation geübt. Das soll diesmal nicht passieren, versichert Parkchef Joachim Löwenthal auf Anfrage unserer Redaktion.

"Skyline Park bei Nacht": Die Gäste erwartet laut Veranstalter ein "unvergesslicher Abend"

Am Montag, 14. August, ab 17 Uhr, erwartet die Besucherinnen und Besucher des größten Freizeitparks in Bayern Live-Bands, ausgefallene Walk-Acts und Essensstände. Neu bespielte Flächen und noch mehr Gastronomieangebote sollen für einen unvergesslichen Abend sorgen, versprechen die Verantwortlichen des Skyline Parks. Bei unterschiedlichster musikalischer Untermalung können über 60 Attraktionen bis Mitternacht genutzt werden. Den Abschluss bildet ein Feuerwerk, das über zwölf Minuten hinweg den Himmel erhellen und die Besucher des Parks zum Staunen bringen soll.

Im Vorjahr wurde der Besuch im Skyline Park an diesem Abend für viele Freizeitpark-Fans zu einem Ärgernis: Lange Wartezeiten schon bei der Anreise von der Autobahnausfahrt Bad Wörishofen, Chaos bei der Parkplatzsuche, Menschenmassen an den Zugängen, überquellende Mülleimer, weinende Kinder, lange Menschenschlangen vor den Getränke- und Essensständen, Chaos bei der Abreise, umherirrende Menschen in der Nacht auf der Suche nach dem Ramminger Bahnhof ...

In den sozialen Medien überschlugen sich die negativen Schilderungen und die massive Kritik an den Verantwortlichen. Auf Anfrage unserer Redaktion wies Parkchef Joachim Löwenthal damals die allermeisten Klagen als unbegründet oder übertrieben zurück. Von "stundenlangen Wartezeiten" bei der An- und Abreise beziehungsweise gar einem "Chaos" auf den Parkplätzen könne jedenfalls überhaupt keine Rede sein, so Löwenthal: Er sei persönlich vor Ort gewesen und habe selbst mit dafür gesorgt, dass die Zufahrt zu den Parkplätzen meist reibungslos geklappt habe. Um 21 Uhr seien sogar noch rund 250 freie Parkplätze zur Verfügung gestanden, so Löwenthal.

Dass es bei der Abfahrt dann zu Problemen gekommen sei, könnte man nicht dem Skyline Park anlasten: Die Beschilderung sei "gut und ausreichend" gewesen und man habe deutlich darauf hingewiesen, dass auch eine Abfahrt Richtung Norden möglich gewesen wäre. "Aber alle fahren dann halt direkt zur Autobahn", hatte Löwenthal beobachtet. Und "um 1 Uhr" sei dann "alles weg" gewesen, so seine Beobachtung.

Eine neue Verkehrsleitplanung soll bei "Skyline Park bei Nacht" diesmal eine "wesentliche Verbesserung" bringen

In diesem Jahr haben sich die Verantwortlichen gezielt auf das Mega-Event "Skyline Park bei Nacht" vorbereitet, so Parkchef Joachim Löwenthal auf Anfrage unserer Redaktion. Im vergangenen Jahr sei "einer der Hauptbeschwerdepunkte die An- und Abreise bei dem Event" gewesen, so Löwenthal. Als Reaktion darauf sei "mit den verantwortlichen Stellen wie Polizei, Feuerwehr, den Ordnungsämtern Bad Wörishofen und Türkheim, der Autobahndirektion Kempten sowie dem Landratsamt eine Verkehrsleitplanung erarbeitet worden, die eine wesentliche Verbesserung bringen wird", versichert Löwenthal.

Im Park soll das gastronomische Angebot um ein Drittel erweitert werden, damit "die Anstellzeiten moderater ausfallen sollten." Der Parkchef erwartet diesmal auch "etwas weniger Besucher, da es im vergangenen Jahr auch nach zwei Jahren Pandemie einen Nachholeffekt gegeben hat." Löwenthal ist dennoch optimistisch: "Gleichzeitig wünschen wir uns allerdings einen guten Besuch, da die diesjährige Organisation auf den Besucherzahlen vom letzten Jahr basiert."

Pressesprecherin Tammi Gölz hatte auf eine entsprechende Anfrage mitgeteilt, dass "wir dieses Jahr mehr und neue Flächen innerhalb des Parks bespielen und so den Besucherstrom weiter entzerren." Damit die Versorgung der Gäste möglichst schnell abläuft, werden mehrere zusätzliche Essens- und Getränkestände aufgebaut. Um dem Verkehrsaufkommen auf dem Heimweg von Skyline Park bei Nacht entgegenzuwirken, wurde ein Konzept erstellt. "Dieses und auch weitere Informationen finden Sie demnächst auf unserer Homepage", so Gölz.