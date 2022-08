So findet ein Erholungstag für schwer kranke Kinder und die Familien statt

Das Flieger- und Freizeitzentrum Tannheim lädt zum Fliegen und Entdecken ein. Das steckt hinter der Aktion.

02.08.2022 | Stand: 09:26 Uhr

Einen Tag lang Flugplatzluft schnuppern, ja auch mal im Kleinflugzeug oder mit einem Ultra-Leichtflugzeug ohne Kabine als Passagier in die Luft gehen, eine Faszination, der sich die wenigsten Menschen entziehen können. Für Familien mit schwer erkrankten Kindern, die stationär oder ambulant vom Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach betreut werden, machte das Verena Dolderer vom Flieger- und Freizeitzentrum in Tannheim zusammen mit vielen ehrenamtlichen Helfern, Piloten und Bodenpersonal möglich. Eine Tradition, die schon ihr Vater Max Dolderer vor Jahrzehnten mit „Behinderten-Flugtagen“ begründet hatte, wurde wieder aufgegriffen.

Kinder-Besatzung geht an Bord

Wie schon im Vorjahr stellte Andreas Heinzel mit seiner Film-Ausstattungsfirma „Filmcops“ aus München einen original ausgestatteten Polizei-Kombi für Fahrten mit Blaulicht und Horn zur Verfügung. Für die Kinder-Besatzungen hatte er original gestaltete Dienstmützen in Kleingrößen mitgebracht.

Modell-Flugzeuge ziehen lassen

Der Allgäu Airport hatte aus Memmingerberg ein ebenso originales Flugfeld-Löschfahrzeug mit Fahrer und Betreuer Florian Putz geschickt. Putz fuhr zum Abschluss der Veranstaltung eine beeindruckende Löschübung auf dem Tannheimer Flugfeld – natürlich nur mit Wasser. Auch der Deutsche Modellflugverband war wieder mit mehreren ansehnlichen Modell-Flugzeugen dabei, die auch mal von den kleinen und großen Interessenten gesteuert werden durften.

Tannheim und Bad Grönenbach: Allen hat es gefallen

Für das Flugplatz-Team von Verena Dolderer steht fest: „Wir sehen uns im nächsten Sommer wieder. Es war erneut ein schöner Tag für meine Piloten und das Team hier. Wir sind alle wieder mit echter Freude und Begeisterung dabei.“ Kinder – kranke wie auch deren Geschwister und Eltern – zeigten sich begeistert von dem „Familientag Kinderhospiz“. Dass auch noch das Wetter nach anfänglich schlechten Vorhersagen einen nicht zu heißen, aber dennoch kaum bewölkten Himmel beisteuerte, das war für alle in Tannheim „ein fantastisches Erlebnis“.

