So lief die Sonder-Impfaktion für 3800 Bürger in Memmingen

25.05.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Alle Zufahrten zur alten Realschule, in dem sich aktuell das Memminger Impfzentrum befindet, sind mit dicken Betonpollern versperrt, der Verkehr wird auf diesem Abschnitt der Buxacher Straße umgeleitet. Vor dem Gebäude sind rot-weiße Barken und hohe Absperrgitter aufgebaut. Hinter den Gittern stehen Frauen und Männer in Security- und Feuerwehr-Uniformen, die penibel darauf achten, wen sie durch die schmalen Gassen zum Eingang des Impfzentrums durchlassen. Es wird mit großem Andrang gerechnet, denn von Freitag bis Sonntag, jeweils ab acht Uhr morgens bis 22 Uhr, werden hier – neben den regulären Impfterminen – die Impfdosen des Sonderkontingents des Herstellers Johnson & Johnson verimpft.

Für den Landkreis Unterallgäu mit seinem Impfzentrum in Bad Wörishofen und für Memmingen – das am Wochenende Corona-Hotspot Nummer eins in Deutschland war – stellte der Freistaat Bayern jeweils 1600 Impfdosen zur Verfügung. Eine Priorisierung wurde dafür ausgesetzt. „Statt den erwarteten fünf Dosen aus einem Fläschchen konnten wir sechs machen, was eine Steigerung von 20 Prozent bedeutet. Das reichte für insgesamt 3800 Impfungen in drei Tagen “, erklärt Dr. Max Kaplan, der die Sonderaktion an den zwei Standorten koordiniert.

Nur eine Impfung mit Vektorimpfstoff notwendig

Mit dem Vektorimpfstoff ist nur eine Impfung notwendig, er ist normalerweise für die Personengruppe über 60 Jahre zugelassen. Nach ärztlicher Aufklärung durften sich jetzt auch junge Menschen wie Katja Rätsch damit impfen lassen. Ihre Augen strahlen und verraten ihr Lächeln, das sich hinter der weißen FFP-Maske verbirgt, die sie trägt. „Ich freue mich wirklich, dass ich eine Impfung bekommen habe, denn in meinem Alter sind noch nicht viele gegen Corona geimpft“, sagt die 19-Jährige am Ausgang des Impfzentrums. Für die Registrierung zur Sonder-Impfaktion saß sie am vergangenen Mittwoch punkt 10 Uhr vor ihrem Computer, um sich online anzumelden. „Ich musste zuerst 15 Minuten auf den Link warten, der mich auf die Seite leitete. Zwischendurch ist dann der Server kurzfristig abgestürzt“, erzählt die Trunkelsbergerin. Die Hartnäckigkeit, mit der sie am Ball oder besser an ihrem PC geblieben ist, hat sich am Ende ausgezahlt. „Ich konnte meine Daten eingeben und habe zuerst die Registrierungsbestätigung und dann die Bestätigung des Impftages und das zugewiesene Zeitfenster erhalten“, erzählt Katja Rätsch. Problemlos und ohne Wartezeit ging es dann am Impftag selbst.

Alle Zufahrten zur alten Realschule, in dem sich aktuell das Memminger Impfzentrum befindet, waren versperrt. Bild: Dunja Schütterle

Von Freitag bis Sonntag wurde in Memmingen jeweils in drei Schichten geimpft, in einem Zeitfenster zwischen 8 bis 12 Uhr, 13 bis 17 Uhr und 18 bis 22 Uhr. In diesem Rahmen konnten sich die Impfwilligen bei den Mitarbeitern des Impfzentrums melden. Bei einigen Bürgern funktionierte die Online-Anmeldung für das Impfzentrum in Bad Wörishofen leider nicht gleich auf Anhieb. Bedingt durch einen Software-Fehler konnten sich die Impfwilligen zwar registrieren und erhielten auch eine Bestätigung, jedoch fehlten als endgültige Zusage das Zeitfenster und der Tag, an dem sie ihre Impfung konkret erhalten. „Diesen Fehler haben wir bemerkt und versucht, so gut wie es ging auszugleichen“, erklärt dazu Dr. Kaplan.

Schon um acht Uhr morgens eine lange Schlange

Jürgen Geiger aus Memmingen hatte das Zeitfenster am Samstag von 8 bis 12 Uhr bekommen. „Ich dachte zuerst, es wäre gut, gleich zu Beginn, also um 8 Uhr zu erscheinen. Das aber dachten sich auch einige andere, deswegen hat sich vom Impfzentrum eine Schlange bis zur Sparkasse in der Sedanstraße gebildet“, erzählt der 36-Jährige. Da es der Memminger nicht weit nach Hause hat, beschloss er einfach, später noch einmal wiederzukommen. „Schon in der schriftlichen Anmeldung stand, dass man Zeit und Geduld mitbringen muss“, sagt Geiger, „da wusste ich schon Bescheid.“ Als er dann kurz nach 11 Uhr zum zweiten Mal zum Impfzentrum kommt, steht außer den zuständigen Beamten niemand vor ihm. Mit seiner Anmeldung wird er gleich zum „Impfbus“ geleitet, in dem die Formalitäten kontrolliert werden. Vom Schulhof geht es weiter in die frühere Turnhalle der ehemaligen Sebastian-Lotzer-Realschule. Dort erhält Jürgen Geiger die Spritze in seinen Oberarm, den jetzt ein hautfarbenes Pflaster schmückt. Nach vier Wochen besteht dann laut dem Hersteller Johnson & Johnson ein 85-prozentiger Schutz gegen das Corona-Virus. „Ich freue mich, dass ich es geschafft habe, auch weil ich jetzt wieder Freunde treffen kann und keine Schnelltests mehr machen muss. Und ich hoffe auch, dass diese Impfung dazu beiträgt, die aktuell hohen Inzidenzzahlen baldmöglichst zu senken“, sagt Geiger.

Er hat wie 3800 andere an diesem Wochenende den kleinen Piks mit großer Wirkung bekommen – mit dem Schutz vor schweren Krankheitsverläufen und einer Hoffnung auf die baldige Eindämmung der weltweiten Pandemie.

