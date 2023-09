So soll sich die Stadt Memmingen weiterentwickeln

In den kommenden Jahren benötigt die Stadt Memmingen nach neuesten Erhebungen insgesamt 85 Hektar, auf denen sich Firmen ansiedeln können. Da in den bestehenden Gewerbegebieten (unser Bild zeigt das Gewerbegebiet Nord) aber kaum Entwicklungspotenzial vorhanden ist, muss die Stadt auf neue Flächen zurückgreifen. Das ist eine Erkenntnis, die sich in dem Vorentwurf des neuen Flächennutzungsplans wiederfindet.