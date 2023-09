Viele Bilder! So war die "Tattoo Convention" 2023 bei Memmingen

Erstmalig in Hawangen im Unterallgäu fand am Wochenende die "Tattoo Convention Memmingen" 2023 statt. Hier gibt es Bilder und alles über neue Trends.

11.09.2023 | Stand: 11:13 Uhr

Sie können die Persönlichkeit ausdrücken, aber auch nach kurzer Zeit bereut werden. Sie können heftige Debatten zwischen Eltern und Kindern entfachen. Sie können schmücken, verschandeln, provozieren, polarisieren. Es geht um Tattoos. Fans der Körperkunst sind bei der Tattoo Convention in Hawangen am richtigen Ort. Denn hier sind sich wohl die allermeisten in einem einig: Tattoos sind toll.

Zum Beispiel Marion Ismar: Sie ist 69 Jahre alt und lässt sich ihr zweites Tattoo stechen, ein filigranes Muster kurz über dem Knöchel. „Ich finde das einfach schön“, sagt sie. Ihre Arbeitskollegen hätten sie schon bei ihrem ersten Tattoo alle bewundert. „Kundinnen in dem Alter sind schon eher selten“, sagt Tätowiererin Jasmin Hofmann, „aber prinzipiell ist das Alter ja egal.“ Weniger selten als Kundinnen in dieser Altersgruppe sind in der Tattoo-Welt inzwischen filigrane Muster, wie Marion Ismar sich eines stechen lässt. „Das Tätowieren hat sich in den letzten Jahren sehr verändert“, findet Jasmin Hofmann. Seit sechs Jahren arbeitet sie im Tattoostudio „Triple X Inc“. Ihr ist aufgefallen: „Es gibt heute viel mehr verschiedene Stilrichtungen als früher.“

Tattoo Convention Memmingen 2023: "Stick and Poke"-Tätowierungen im Trend

Wieder sehr gefragt ist derzeit die „Stick-and-Poke“-Technik. Dabei werden Tattoos nicht mit der Tätowiermaschine gestochen, sondern von Hand – nur mit einer Nadel und Tinte. „Die Maschine zerstört die Haut komplett“, sagt Tätowierer René Richter, der unter dem Namen „Onkel Poke“ bekannt ist, über den Unterschied zwischen den Methoden. „Es tut viel weniger weh“, bestätigt die Kundin, die sich bei ihm ein kleines Tattoo auf den Finger stechen lässt.

Auch wenn die Technik oft als neuer Trend bezeichnet wird, gibt es sie eigentlich schon seit langer Zeit. René Richter erklärt: „Stick and Poke ist eine traditionelle Kunst. Viele indigene Völker tätowieren so.“ Tatsächlich hatten schon die Ägypter Tattoos, die von Hand gestochen wurden – und sogar der Steinzeitmensch „Ötzi“.

Bei der traditionellen Methode gibt es laut dem Tätowierer eine Herausforderung. „Man muss ein gutes Hautgefühl haben. Du darfst nicht zu tief stechen, denn sonst verläuft die Tinte und die Punkte verschwimmen.“ Die Stichtiefe müsse ein Tätowierer immer anpassen, weil die Haut je nach Stelle unterschiedlich dick ist. Wie man das lernt? Richter zuckt mit den Schultern: „Ich habe das im Gefühl.“ Er tätowiert schon, seit er 14 Jahre alt ist. „Ich wollte nie was anderes machen“, sagt er.

Tattoo-Messe in Hawangen mit 150 Künstlerinnen und Künstlern

Ganz anders sah das bei Linda Koppenhagen aus. Ihr eigentliches Berufsziel war Lehrerin. Zum Tätowieren kam sie über einen Umweg. „Ich habe schon immer gerne gezeichnet“, erzählt sie. Die Motive, die sie in ihrem Studio „Black Unicorn Tattoo“ sticht, sehen auch aus wie Zeichnungen. Gerade arbeitet sie bei einer Kundin am Gesicht einer Frau, der ein Rabe über die Schulter schaut. „Ich steche nichts Realistisches, die Motive sind eher magisch“, beschreibt Linda Koppenhagen ihren Stil.

Insgesamt sind 150 internationale Künstlerinnen und Künstler auf der Tattoo Convention mit dabei, die dieses Mal in der Mehrzweckhalle in Hawangen stattfindet. „Früher waren wir immer in der Memminger Stadthalle, aber dort wird ja gerade gebaut“, erklärt Veranstalter Jürgen Kuhn den Ortswechsel.

Nach seinen Worten hat das der Veranstaltung aber keinen Abbruch getan. „Ich bin mit der Zahl der Besucher bisher sehr zufrieden“, sagt Kuhn am ersten der beiden Tage des Messe-Wochenendes und fügt hinzu: „ Memmingen ist sowieso immer ein gutes Pflaster.“