So werden Wertstoffe im Unterallgäu richtig entsorgt

Landratsamt informiert über Sammelstellen und das Nutzungsrecht.

19.12.2021 | Stand: 08:39 Uhr

Wer am Rand des Landkreises Unterallgäu wohnt und zum Wertstoffhof fährt, sucht in der Regel den nächstgelegenen Wertstoffhof auf – auch, wenn dieser außerhalb der Landkreisgrenze liegt. Wie die Abfallwirtschaftsberatung des Landkreises Unterallgäu mitteilt, ist das aber nicht erlaubt. Es könne passieren, dass Unterallgäuer am Wertstoffhof des benachbarten Landkreises abgewiesen werden. Denn: Wertstoffe dürfen nur in dem Landkreis entsorgt werden, in dem sie angefallen sind.

24 Werstoffhöfe im Landkreis

Im Unterallgäu gibt es laut Mitteilung insgesamt 24 Wertstoffhöfe für die Abgabe von Wertstoffen. Diese werden über die Müllgebühren von den Unterallgäuer Bürgerinnen und Bürgern finanziert.

Deshalb werden auch an den Unterallgäuer Wertstoffhöfen nur Wertstoffe angenommen, die im Unterallgäu angefallen sind. „Im Gegenzug müssen Unterallgäuer Wertstoffe zu Unterallgäuer Wertstoffhöfen gebracht werden,“ schließt die Abfallwirtschaft.