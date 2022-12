So wird Weihnachten im Klinikum Memmingen gefeiert

Mit 25 Christbäumen, wichtelnden Pflegekräften und einer geschmückten Klinikkapelle soll festliche Stimmung aufkommen – bei Mitarbeitern, den Patienten und Besuchern.

22.12.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Weihnachten gilt bei vielen als Familienfest. Doch was ist mit den Menschen, die an den Feiertagen arbeiten müssen oder durch Krankheit nicht bei ihren Liebsten sein können? Wie kommt zum Beispiel weihnachtliche Stimmung im Klinikum Memmingen auf? Wir haben nachgefragt.

Brennendes Kerzenlicht ist verboten

Brennendes Kerzenlicht sei aus Sicherheitsgründen in einem Krankenhaus strengstens verboten und auch echte Weihnachtsbäume würden auf Krankenstationen zu viele unerwünschte Nadeln abwerfen, gibt das Memminger Klinikum Auskunft. Allerdings soll mit künstlichen Tannenbäumchen an Heiligabend und den Feiertagen ein Hauch weihnachtliche Stimmung aufkommen.

In dieser Abteilung des Klinikums Memmingen wird gewichtelt

„Zum Nachtdienst am Heiligen Abend bringen die Kollegen immer leckeres Essen mit“, erzählt Sabine Halbig, Stationsleiterin der Inneren Intensivstation. „Allerdings empfiehlt es sich, Speisen zu wählen, die auch kalt gut gegessen werden können“, ergänzt Halbig, deren Station auch an Weihnachten meist voll belegt sei. „Die Kollegen, die an den Feiertagen Dienst haben, wichteln jedes Jahr untereinander. Die Lose, auf denen steht, wer für wen ein Geschenk besorgen darf, sind schon gezogen.“

Auch bei den Hebammen im Kreißsaal wird gewichtelt und auch sie stellen gemeinsam ein kleines Buffet zusammen, das sie – falls es die Zeit zulässt und sich nicht gerade ein kleines „Christkind“ im Kreißsaal ankündigt – gemeinsam genießen möchten.

Teams schmücken die Bäume selbst

Den festlich geschmückten Kunstnadelbaum auf ihrem Stationsflur haben Mitarbeiter der Haustechnik Anfang Dezember angeliefert und aufgestellt. „Diese 1,5 Meter großen Bäume sind bereits mit LED-Lichtern versehen und werden von den Stationsmitarbeitern selbst geschmückt“, erzählt Josef Stehle, Leiter der Betriebstechnik. 25 dieser Kunstbäume besitzt das Klinikum. Nach dem Dreikönigstag werden die Bäumchen wieder im Klinikkeller eingelagert.

In der feierlich geschmückten Klinikkapelle steht ein echter Nadelbaum und darunter befindet sich eine hölzerne Krippe mit Tonfiguren, die die Geburt Jesu zeigt. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag sowie an Neujahr und am Dreikönigstag lädt die katholische Klinikseelsorge jeweils um 9 Uhr zu einem Gottesdienst mit Orgelmusik ein.

Gottesdienste werden angeboten

„Alle sind dazu herzlich willkommen, egal welcher Konfession oder Religion sie angehören“, betont Anette Stark, die Leiterin der katholischen Klinikseelsorge. Nicht nur Patienten und Mitarbeiter dürfen die Gottesdienste besuchen, sondern auch ein Angehöriger pro Patient darf unter den bestehenden Hygienevorschriften mit in die Kapelle, teilt das Klinikum mit. „Das ist eine Ausnahme an den Feiertagen, denn normalerweise beginnt die Besuchszeit erst um 14 Uhr.“ An allen Nachmittagen läuft zudem zwischen 15 und 16 Uhr in der Kapelle weihnachtliche Musik. „Viele kommen gerne, weil es ein wertvoller Ort der Besinnung und des Gebetes ist“, schildert Stark.

Besondere Überraschung auf der Kinderintensivstation

Eine besondere Überraschung zu Weihnachten haben sich auch die Mitarbeitenden der Kinderintensivstation ausgedacht: Sie beschenken alle Patienteneltern mit einem Fußabdruck ihres eigenen Kindes. „Dabei wird mit sogenannter Schrumpffolie ein Abdruck genommen“, erklärt Anna-Maria Haberbosch, stellvertretende Stationsleitung der Kinderintensivstation. Die Folie wird später erhitzt und mit einem Schlüsselring versehen. „Dann können die Eltern den Fußabdruck als Schlüsselanhänger verwenden.“ Auch Haberbosch werde den Heiligen Abend mit ihren Kollegen auf der Station verbringen. „Gemeinsam mit unseren Patientenkindern und Eltern werden wir versuchen, es uns so schön wie möglich zu machen.“

