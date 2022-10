Söder: Befinden uns in schweren und bleiernen Jahren

23.10.2022 | Stand: 17:21 Uhr

Der Schnitt ist hart: Kaum sind die letzten Töne des Kirchenlieds „Großer Gott, wir loben dich“ verklungen und Bischof Dr. Bertram Meier mit seinen Konzelebranten sowie den Ministranten nach dem Festgottesdienst von der Bühne gestiegen, da ertönt der bayerische Defiliermarsch. Begleitet von den Musikanten „Allzeit bereit“ aus Ochsenhausen betritt Ministerpräsident Markus Söder beim Europatag in Niederrieden die vollbesetzte Festhalle. Der Bischof muss ausweichen und einen Umweg nehmen. Doch so verschieden die Auftritte der beiden Ehrengäste auch sind, in ihren Kernbotschaften liegen Söder und Meier in einigen Punkten gar nicht so weit auseinander.

Söder: Europtag in Niederrieden ein Tag der Hoffnung und Ermutigung

Im Mittelpunkt des 31. Europatags steht der Krieg in der Ukraine. Söder, der bereits 2013 als Finanz- und Heimatminister zu Gast in Niederrieden war, macht gleich zu Beginn seiner Rede deutlich, wie dramatisch sich die Lage in Europa in den vergangenen Monaten verändert hat. In den zurückliegenden Jahren habe es bei solchen Anlässen meist geheißen: „Europa ist super, Europa ist unsere Zukunft. Wir befinden uns auf einer Art Siegesstraße des Glücks.“ Es seien mittlerweile aber keine „goldenen“, sondern „schwere und bleierne Jahre, in denen wir uns befinden“. Er selbst habe nicht geglaubt, dass sich die Welt so grundsätzlich verändern könnte. „Wir können uns aber nicht aussuchen, in welcher Zeit wir Herausforderungen zu bestehen haben.“ Dennoch sei Europa nicht, wie manch einer meine, von gestern oder nicht überlebensfähig. „Das, was uns verbindet, macht uns stark, das was uns eint, hilft uns.“ Das „Unterhaken“, das „einander Verstehen“ seien nun wichtig, Hetze und Nationalismus sowie das Abgrenzende und Streit in Europa dagegen der falsche Weg. „Unsere einzige Chance ist, miteinander Hand in Hand in die Zukunft zu gehen.“ Deswegen sei dieser Europatag auch ein Tag der Hoffnung und Ermutigung. Der Krieg in der Ukraine stelle Europa vor eine Bewährungsprobe. Putin habe seine eigene Stärke aber überschätzt und Europa habe mit seiner Solidarität ein großes Signal erzeugt. „Europa steht geschlossener zusammen, als wir es je für möglich gehalten haben.“ Dabei verweist Markus Söder auf die Aufnahme von Flüchtlingen europaweit. Dies sei ein Zeichen von christlicher Nächstenliebe. „Wir haben uns aber auch zusammengestellt, um wehrhaft zu sein.“ Dabei sei es vor kurzer Zeit in Deutschland noch schwer gewesen, sich für die eigene Bundeswehr einzusetzen, betont der Ministerpräsident.

Mininsterpräsident würde Atomkraftwerke auch nach April 2023 weiterlaufen lassen

Bischof Dr. Bertram Meier warnte in seiner Predigt eindringlich vor Nationalismus und Egoismus in Europa. Bild: Siegfried Rebhan

Man dürfe aber auch nicht aus den Augen verlieren, wie die Welt auf Europa blicke. Dies sei ihm bei einem Gespräch mit dem indischen Ministerpräsidenten deutlich geworden. Dieser habe zu ihm gesagt: „Versteht, dass nicht alle europäischen Probleme die Probleme der Welt sind und die Probleme der Welt selten etwas mit Europa zu tun haben.“ Auch zur aktuellen Politik der Bundesregierung nimmt Söder in seiner gut 45-minütigen Rede immer wieder Stellung. Er halte es für einen Fehler, dass die verbliebenen Atomkraftwerke nur noch bis April laufen sollen. „Sie sollten so lange laufen wie wir sie brauchen. Die anderen Länder machen das ja auch so.“ Und man dürfe nicht vergessen, dass der nahezu volle Gasspeicher überwiegend mit russischem Gas gefüllt sei. Ein großes Lob spricht der Ministerpräsident dem Organisationsteam rund um die Niederrieder Europabeauftragte Manuela Jocham aus. Das dauerhafte Engagement für Europa sei beeindruckend. „Es muss nicht immer nur in den großen Städten und Metropolen der Welt stattfinden. Bayern und Europa leben gerade von den ländlichen Räumen, denn dort ist die Seele Europas.“

Lesen Sie auch

Millionenprojekt Am Ende kommt der Bischof: Lengenwang feiert Abschluss der aufwendigen Kirchenrenovierung

Bischof Bertram Meier warnt vor Nationalismus und Egoismus in Europa

Söders Aussage, dass die christliche Idee die Basis für das gemeinsame Leben auf dem Kontinent sein sollte, hätte wohl auch von Bischof Bertram Meier stammen können. Auch er geht in seiner Predigt auf den Krieg in der Ukraine ein. „Das Haus Europa hat erhebliche Risse bekommen. Der Zahn der Zeit nagt an ihm. Und immer mehr Leute scheinen mit diesem Gebäude zu fremdeln.“ Dabei verweist er unter anderem auf die neue rechtsnationale Regierung in Italien. „Nationalismen und Egoismen bereiten große Sorgen.“

Nach Angaben von Meier braucht das Haus Europa in seiner Mitte einen Brunnen, um nicht auszutrocknen und überleben zu können. Und dieser Brunnen sei im Wesentlichen auch der christliche Glaube. Dann werde man gewichtige Reichtümer zutage fördern und womöglich die eine oder andere neue Quelle erschließen, „aus der wir in Europa auch in Zukunft schöpfen können“.

Musikalisch umrahmt wird der Europatag in Niederrieden von der Jugendkapelle Illertal und dem Niederrieder Kirchenchor.