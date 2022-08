Solaranlagen, Wohnungen und Gewerbe auf Areal bei Trunkelsberg geplant

Die Räte in Trunkelsberg machen den Weg für ein Vorhaben nahe der Autobahn A96 frei. Auch eine Tankstelle für Elektroautos ist Teil der Planung.

08.08.2022 | Stand: 13:00 Uhr

Der Gemeinderat von Trunkelsberg hat bei seiner jüngsten Sitzung den Weg frei gemacht für einen großen Entwicklungsschritt in der Stadtrandgemeinde: Auf einem 11,11 Hektar großen Areal zwischen der A96-Anschlusstelle Memmingen-Ost und der bestehenden Bebauung von Trunkelsberg – südlich der Memminger Straße – soll auf der spitz zulaufenden Fläche für mehrere Nutzungen alles erschlossen werden. Die nötigen Entscheidungen fielen jeweils mit 11:0 Stimmen.

Investor Maximilian von Heuß-Blößt will auf rund zwei Hektar eine Freiflächen-Solaranlage errichten. An einer E-Tankstelle samt Schnell-Ladepark mit etwa 20 Plätzen könnten dann die Fahrzeuge den produzierten Strom gleich tanken. Angrenzend soll auf rund 2,1 Hektar ein Gewerbegebiet entstehen, auf dem sich örtliches Kleingewerbe und Einzelhandel ansiedeln könnten. Bis zur bereits bestehenden Bebauung am Grüntenring folgt dann auf rund 1,3 Hektar ein Wohnbaugebiet. Dort sind bis zu vierstöckiger Geschosswohnungsbau, betreutes Wohnen und barrierefreies Wohnen (jeweils im Erdgeschoss) vorgesehen. Auf dem einst zur Gemeinde Memmingerberg gehörenden Grundstück mit einer Größe von rund 1,5 Hektar soll ein weiteres Gewerbe- beziehungsweise Mischgebiet entstehen.

Zentrale Zufahrt über Memminger Straße

Für das Areal gibt es von der Memminger Straße aus eine zentrale Zufahrt, die gemäß Planung über eine Querstraße von Süden her sämtliche Grundstücke anbindet. An deren beiden Enden gibt es jeweils einen großen Wendehammer. Da das gesamte Gebiet nahe der Autobahn A 96 liegt, soll die Bebauung mit einer fast durchgehenden, sechs Meter hohen Garagenwand vom Lärm abgeschirmt werden. In den oberen Stockwerken der Wohnhäuser aber werde laut Christopher Berberich wohl „passiver Lärmschutz“ nötig sein, der etwa auf schalldämmende Fenster, zentrale Lüftungsanlagen und Schlafräume auf der Nordseite setzt. Im Umfeld der Autobahn selbst sei nämlich kein weiterer Schallschutz zu erwarten. Laut dem Planer wird von dem Projekt auch die bereits bestehende Bebauung profitieren, weil dann dort künftig weniger Lärm ankomme.

Das Wohnen im neuen Gebiet wird jedoch erst erlaubt sein, wenn die weitestgehend durchgängige Garagenwand mit mehr als 40 Einheiten fertiggestellt ist. Damit diese Stellplätze von den dort wohnenden Menschen auch auf kürzestem Wege genutzt werden können, sollen sich mehrere fußläufige Geh- und Rad-Verbindungen durch das Baugebiet ziehen.

Bürgermeister von Trunkelsberg bringt Wohnungen für Senioren ins Spiel

Laut Bürgermeister Roman Albrecht müssen alle Erdgeschoss-Wohnungen „barrierefrei“ gestaltet werden: etwa mit breiteren, rollstuhltauglichen Türen. Für Albrecht ist das „heute Standard“. Die Installation von Aufzügen indes würde die dringend benötigten Wohnungen seiner Meinung nach vielfach unbezahlbar machen – zumal angesichts der derzeit rasant steigenden Lebenshaltungskosten. Da der Investor „mittendrin wohnt“, könne man davon ausgehen, dass im gesamten Gebiet gute Wohnqualität herrschen werde, so Albrecht: Trotz „verdichteten Bauens“ soll es dort demnach gemütlichen Innenhof-Charakter geben; zudem seien Seniorenwohnungen geplant und als Abgrenzung zum Gewerbegebiet umfasse die Planung Parks und Grünanlagen.

Planer Christopher Berberich rechnet damit, dass nach der parallel verlaufenden Änderung des Flächennutzungsplanes und der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes die Photovoltaik-Anlage bereits in sechs bis neun Monaten verwirklicht werden könnte. Bis zum Start der Erschließung für das Gewerbe- und Wohngebiet werde jedoch deutlich mehr als ein Jahr vergehen.

Solaranlagen entlang der Autobahn

Die Änderung des Flächennutzungsplans umfasst rund 11,11 Hektar und erstreckt sich von der A 96-Auffahrt Memmingen-Ost über das gesamte Gebiet bis zum Wasserturm an der Berger Straße. Damit sollen dort – entlang der Autobahn – weitere Freiflächen-Solaranlagen ermöglicht werden.

Wie Maximilian von Heuß-Blößt auf Anfrage mitteilte, will er das ganze Projekt weitgehend selbst stemmen: Die Wohnungen sollen nach seiner Auskunft vermietet werden. Während an der Schnell-Ladestation die Autos – gespeist von der 2 Megawatt-PV-Anlage – innerhalb von 25 bis 40 Minuten aufgetankt werden, könnten nach seiner Vorstellung die Wartenden ein Bistro besuchen. Rund um die Uhr zugänglich, sollen in einem Aufenthaltsraum (mit Spielplatz für Kinder) auch Verkaufsautomaten für Getränke und Lebensmittel platziert werden. Wie der Besitzer von Schloss Trunkelsberg weiter mitteilt, ist er für die geplante Seniorenwohnanlage im Gespräch mit mehreren Pflegeeinrichtungen.