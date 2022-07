Immer mehr Passagiere: Reisende am Allgäu Airport sollten diese Tipps beachten

Die Sommerferien stehen bevor und viele fliegen weg. Der Flughafen Memmingen rechnet mit deutlich mehr Passagieren und empfiehlt Reisenden folgende Tipps.

27.07.2022 | Stand: 11:51 Uhr

Mit 900 Starts, ebensovielen Landungen und insgesamt 310.000 Passagieren rechnet der Allgäu Airport in Memmingerberg in den Sommerferien. Zum Vergleich: Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es 275.417 Fluggäste, also sind es jetzt 35.000 Passagiere mehr. Der Airport hat nach eigenen Angaben heuer bereits die Millionen-Marke geknackt – eine vermehrte Nachfrage sei also längst Alltag.

Flughafen Memmingen: Gibt es Probleme bei der Abfertigung?

Nein. Mit langen Warteschlangen oder verlorenem Gepäck, wie man es derzeit von vielen anderen Airports kennt, ist laut Vertriebsleiter Marcel Schütz im Allgäu aber nicht zu rechnen (Lesen Sie auch: Flugverspätungen und Personalmangel: So ist die Lage an Bayerns Flughäfen).

„Unsere Mannschaft ist fit und gut aufgestellt für den Ferienstart und den Verlauf danach“, sagt Schütz. So habe man in den letzten Wochen und Monaten kontinuierlich neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt und werde das weiterhin tun. „Und wenn es eng wird, helfen alle engagiert zusammen.“ In jüngerer Vergangenheit hatten etwa die Werkstatt-Mitarbeiter und die Flughafen-Feuerwehr mit angepackt – beispielsweise bei der Abfertigung.

Das können die Fluggäste zur schnellen Abfertigung am Allgäu Airport beitragen

Gepäck, Anreise, rechtzeitig da sein: Auch die Passagiere könnten einen Beitrag leisten, damit alles reibungslos funktioniert. Das sind die Tipps vom Flughafen Memmingen:

Zeit: So sollten sie mindestens zwei Stunden vor Abflug am Airport sein.

So sollten sie mindestens zwei Stunden vor Abflug am Airport sein. Handgepäck: „Auch wer beim Handgepäck richtig packt, spart später Zeit bei der Sicherheitskontrolle“, sagt Marketingleiterin Marina Siladji. Flüssigkeiten seien nicht erlaubt. Wer Ausweis und Bordkarte griffbereit habe, bis er in der Maschine sitze, könne ebenfalls Zeitverzögerungen vermeiden.

„Auch wer beim Handgepäck richtig packt, spart später Zeit bei der Sicherheitskontrolle“, sagt Marketingleiterin Marina Siladji. Flüssigkeiten seien nicht erlaubt. Wer Ausweis und Bordkarte griffbereit habe, bis er in der Maschine sitze, könne ebenfalls Zeitverzögerungen vermeiden. Parkplätze: Und „vorab den Parkplatz online buchen“, heißt es beim Allgäu Airport.

Bilderstrecke

Flughafen Memmingen: Der Allgäu Airport in Fotos

In den Jahren 1935/1936 wurde der Fliegerhorst in Memmingerberg bei Memmingen erbaut. Ab 1959 stationierte die Bundeswehr hier das Jagdbombergeschwader 34 "Allgäu". Das Archivbild aus dem Jahr 2001 zeigt ein Flugzeug vom Typ Tornado beim Start in Memmingerberg. Der Start dieses Kampfflugzeugs vom Typ Tornado mit einer weiß-blauen Sonderlackierung war der symbolische letzte Flug des Jagdbombergeschwaders 34 "Allgäu" der Bundeswehr am 21. Oktober 2002. Im Zuge der Bundeswehrreform wurde das Geschwader zum Jahresende 2002 aufgelöst. Ein Musikant der Blaskapelle Engetried wartet in dem neuen Gebäude des Allgäu Airport Memmingen auf seinen Auftritt. Am 28. Juni 2007 wurde der Regionalflughafen Memmingen eröffnet.

Die Feuerwehr begrüßte die erste Linienmaschine, eine Boing 737 der Fluggesellschaft TUIfly, die am 28. Juni 2007 von Berlin kommend in Memmingen landete. Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) besuchte im Februar 2009 den Flughafen Memmingen. Damals kündigte er an, dass sich der Freistaat Bayern mit rund 3,3 Millionen Euro am weiteren Ausbau des Allgäu-Airports Memmingen beteiligen werde.

Blick in die Abfertigungshalle des Allgäu Airport vom Juni 2009. Seit April 2009 bietet die Fluggesellschaft Ryanair Flüge in Memmingen an. Bei entsprechendem Wetter ist die Alpenkette im Hintergrund des Allgäu Airport sichtbar. Der Regionalflughafen liegt auf 630 Meter Höhe in Memmingerberg. Er ist Deutschlands höchstgelegener und Bayerns drittgrößter Verkehrsflughafen.

Blick auf das Terminal des Allgäu Airports vom Rollfeld aus.

Markus Söder und Klaus Holetschek (bd. CSU) nehmen im Oktober 2018 am ersten Spatenstich zum Ausbau der Start- und Landebahn des Flughafens Memmingen teil. Vorausgegangen waren gerichtliche Auseinandersetzungen. Ein Flugzeug der russischen Fluglinie Pobeda steht vor dem Terminal des Allgäu Airports in Memmingen. Seit Anfang März 2016 fliegt die Fluglinie von Moskau nach Memmingen und zurück.

Ein Mitarbeiter läuft im April 2020 vor den menschenleeren Stuhlreihen im Sicherheitsbereich des geschlossenen Allgäu-Airports. Der erste Corona-Lockdown zeigt hier wie überall seine Wirkung. Fluggäste laufen im Juni 2021 zum Terminal des Allgäu Airports. Für die bayerischen Sommerferien 2021 rechnete der Airport mit 225.000 Passagieren und knapp 1.500 Starts und Landungen, was fast dem Niveau von 2019 entspricht. Insgesamt sechs Fluggesellschaften bieten derzeit Verbindungen von und nach Memmingen an. Nämlich Ryanair, Wizz Air, Corendon Airlines, Pobeda, People's und Blue Islands.

Über 50 Ziele können vom Flughafen Memmingen aus angesteuert werden. Bei Ryanair und Wizz Air ist mittlerweile auch der Sommerflugplan 2021/22 buchbar.

